“Sta diventando come Gemma”: il commento su Ida Platano arriva proprio da lei

Nel corso di una sua intervista, il volto noto di Uomini e donne si è lasciata andare ad un duro commento su Ida Platano: di chi si tratta.

Ormai è proprio ufficiale: Ida Platano è uno dei volti indiscussi di questa nuova edizione di Uomini e Donne! Rientrata nel programma di Canale 5 a fine stagione scorsa, la bella parrucchiere bolognese ha continuato a sedere nel parterre femminile quest’anno e a dimostrarsi una delle sue protagoniste principali.

Sempre pronta a mettersi in gioco, ma soprattutto a tentare nuove conoscenze, Ida Platano è tra le dame che ha più volte dimostrato di essere fortemente innamorata dell’amore e ad essere intenzionata a trovare un uomo che le possa fare compagnia. Dapprima con Alessandro ed, in seguito, col giovane Marco, la parrucchiera siciliana si è ampiamente messa in gioco. Non tutti, però, vedono di buon occhio il suo percorso. C’è chi, infatti, non può fare altro che apprezzare la sua voglia di amare e fa il tifo per lei. E chi, invece, non perde occasione di poter esprimere la sua opinione in merito. È proprio questo quello che ha fatto un ex volto del programma nel corso di una sua recentissima intervista. “Sta diventando come Gemma”, ha detto. Sapete da chi arriva questo duro commento? La conosciamo benissimo!

Ida Platano, duro commento: arriva proprio da lei!

Nel corso della sua recentissima intervista a Uomini e donne magazine, l’ex volto del dating show si è ampiamente raccontata. E, così come siamo stati abituati a conoscerla e vederla nel programma di Maria De Filippi, anche in quest’occasione non ha perso occasione di poter esprimere la sua opinione su alcuni dei protagonisti attuale della trasmissione di Canale 5. A partire da Armando Incarnato fino ad Ida Platano, l’ex dama si è espressa senza troppi giri di parole! Stiamo parlando di lei: Isabella Ricci!

Proprio in merito ad Ida Platano e al suo percorso a Uomini e donne, Isabella Ricci non ha avuto dubbi. Ed ha detto: “Sinceramente penso, come altri, che Ida stia diventando un po’ come Gemma”. Spiegando, quindi, di essersi resa conto di aver avuto reazione eccessive con ciascun uomo con cui è uscita. A partire da Marcello Messina fino all’ultimo. Voi, invece, cosa ne pensate?

Come procede con Fabio?

Anche lei, così come tanti altri protagonisti di Uomini e donne, ha trovato l’amore nel cavaliere Fabio. Come procede con lui? A gonfie vele! Tra qualche giorno, i due convoleranno anche a nozze.

Auguriamo ad Isabella e Fabio ogni bene!