Valeria Marini vuole diventare mamma ad ogni costo: “Ho pensato come farlo”

Valeria Marini non ha abbandonato il desiderio di voler diventare mamma; a Verissimo la showgirl racconta: “Ho pensato come farlo”

E’ una delle showgirl italiane più amate di sempre. Il suo esordio sul piccolo schermo è ad oggi lontano ma da allora Valeria Marini è sicuramente diventata per tutti la showgirl delle showgirl. Ricordate cosa faceva prima del successo?

Una bellezza che ha conquistato lo schermo, ironia e baci stellari! La splendida soubrette nel corso di questi anni ha preso parte a diversi programmi televisivi. Uno di questi è il reality in onda su Canale 5, Grande Fratello Vip. La showgirl era infatti entrata a far parte del reality e poco dopo, reduce da quell’esperienza insieme al compagno di viaggio Giacomo Urtis, Valeria Marini è stata ospite all’interno del programma di Silvia Toffanin. A Verissimo, Valeria Marini ha espresso il suo grande desiderio, quello di diventare mamma. Ecco cosa ha raccontato.

Valeria Marini ed il desiderio di diventare mamma: “Ho pensato come farlo”

Ospite nel salotto di Verissimo, alla padrona di casa Silvia Toffanin, la splendida Valeria Marini si è raccontata. Esperienze, legami e non solo perché la showgirl si è lasciata andare aprendo il proprio cuore e manifestando il suo desiderio più grande. Da sempre, Valeria Marini nutre il grande desiderio di diventare mamma.

Ed alla domanda della conduttrice, se abbia abbandonato quel desiderio, la showgirl non ha affatto esitato nel rispondere che quel grande sogno è ancora vivo in lei più che mai. “Diventare mamma, essere genitore, è la cosa più bella del mondo. Rimane sempre un sogno nel cassetto. Non bisogna abbandonare il desiderio di diventare mamma, papà o genitore perché i figli sono il futuro. Non bisogna mai abbandonare. Qualsiasi mezzo, qualsiasi strada sia.”

La conduttrice così chiede alla showgirl se abbia pensato come fare e la risposta della showgirl che non ha esitato a dirlo con occhi dolcissimi è stata la seguente: “Ho pensato come fare non lo dico per scaramanzia. Quando si concretizzerà verrò da te a dirtelo in esclusiva”