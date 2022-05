“Ti aspettiamo amore mio”: l’amatissimo tronista di Uomini e Donne sta per diventare papà per la prima volta; l’annuncio sui social è dolcissimo.

“La mia vita è sempre stata è stata estremamente imprevedibile. Questa volta mi ha regalato la cosa più bella che possa accadere ad un uomo. Ti aspettiamo amore mio.” Con queste parole, uno degli ex volti più amati di Uomini e Donne ha annunciato che sta per diventare papà!

Si tratta del primo figlio per la coppia, nata qualche anno fa dopo un incontro casuale in discoteca. Una storia d’amore meravigliosa, dalla quale sta per nascere il primo bebè. Curiosi di scoprire i dettagli di questa meravigliosa notizia?

Uomini e Donne, l’amatissimo tronista sarà papà per la prima volta: “La cosa più bella che possa accadere ad un uomo”

Test di gravidanza, ecografia e pancione della futura mamma. Tre scatti dolcissimi, con cui l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la splendida novità: sta per diventare papà per la prima volta! Di chi stiamo parlando?

Di Luigi Mastroianni, che proprio nelle scorse ore ha annunciato che la sua compagna Anna Scuderi è incinta. Si tratta di una ragazza molto riservata, estranea al mondo dello spettacolo, e che non ha mai amato le luci dei riflettori. I due si sono conosciuti durante una serata dove lui era il dj: il bel siciliano è rimasto subito colpito da lei! E, a distanza di qualche anno, la grande gioia: stanno per diventare genitori per la prima volta. Al momento non è stato reso noto il sesso del bebé, né il nome scelto, ma non vediamo l’ora di saperne di più.

L’annuncio ha fatto impazzire fan, amici e colleghi della coppia. Una valanga di commenti ha invaso il post e non sono mancati quelli di ex volti di Uomini e Donne. Da Teresa Langella a Giulio Raselli, da Eugenio Colombo ad Andrea Melchiorre e tanti tanti altri: una pioggia di auguri e congratulazioni per la coppia di futuri genitori!

Non possiamo che unirci a loro e mandare ai futuri mamma e papà i nostri migliori auguri di cuore!