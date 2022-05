Chi sono gli ex fidanzati di Soleil Sorge: li conosciamo molto bene

Conoscete la vita privata di Soleil Sorge? Scopriamo chi sono i suoi ex fidanzati.

Soleil Sorge è stata una concorrente del Grande Fratello vip della sesta edizione. La sua presenza non è passata inosservata fin dall’inizio. Sicuramente è stata una delle protagoniste. Quasi sempre durante le dirette era al centro delle dinamiche, a partire dal suo rapporto con Gianmaria Antinolfi o dalle incomprensioni che si sono create con gli altri concorrenti.

Ma la dinamica che ha tenuto banco per mesi è legata al rapporto con Alex Belli. I due nella casa avevano stretto un legame così forte con una complicità elevata che molti avevano pensato che si trattasse di un rapporto non di amicizia. Delia Duran, la compagna dell’attore, si è presentata più volte in puntata per chiarire quanto stava succedendo, fino al suo ingresso. Per mesi si è parlato del famoso ‘triangolo’. Per Soleil la fine del percorso nel reality le ha aperto subito una nuova strada professionale. Infatti è diventata l’opinionista de La pupa e il secchione, programma condotto da Barbara D’Urso. Dell’ex concorrente si è spesso parlato anche prima che entrasse nella casa. Sotto l’occhio dei riflettori è spesso la sua vita sentimentale: scopriamo chi sono i suoi ex fidanzati.

Soleil Sorge, vita privata: chi sono i suoi ex fidanzati

Grazie al Grande Fratello Vip abbiamo avuto modo di conoscerla meglio e Soleil non si è mai tirata indietro nell’esporsi. Ha sempre detto quello che pensava anche andando contro tutti. Ha fatto discutere il suo legame con Alex Belli ma adesso che il reality si è concluso, sembrerebbe che i rapporti si siano spezzati.

La carriera di Soleil sta spiccando il volo. Dopo l’esperienza nel reality è arrivata subito una nuova opportunità. E’ stata l’opinionista de La pupa e il secchione al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style. Anche prima di entrare nella casa si è spesso parlato di lei, in particolare in riferimento alla sua vita sentimentale: sapete chi sono i suoi ex fidanzati?

Abbiamo visto Soleil per la prima volta ad Uomini e donne e quindi parliamo in questo caso delle relazioni avute da quando ha iniziato a raggiungere la notorietà e non prima. Proprio dal programma di Maria De Filippi uscì con Luca Onestini. I due iniziarono una relazione ma quando l’ex tronista entrò nella casa del GF Vip, si lasciarono. Lei all’epoca si legò a Marco Cartasegna e fu proprio questo il motivo della rottura con Onestini. Ma anche questa relazione non ebbe vita lunga. La Sorge entrata poi nel cast come concorrente de L’Isola dei famosi, conobbe Jeremias Rodriguez. Iniziarono a frequentarsi anche fuori dal reality ma poi tutto si concluse. Tra le diverse frequentazione c’è quella con Gianmaria Antinolfi ma non si è parlato di relazione vera e propria. L’ex opinionista fu anche paparazzata con Andrea Iannone.

Nella casa del Grande Fratello Vip Soleil ha confessato di avere qualcuno fuori che la stava aspettando non rivelandone mai il nome.