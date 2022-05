Da 261kg a 65kg, l’incredibile trasformazione di Paula a Vite al Limite: irriconoscibile

Ricordate Paula Jones a Vite al Limite? Oggi stenterete a riconoscerla: partiva da un peso di 261kg, il cambiamento è sconvolgente!

Se il percorso di Susan Farmer a Vite al Limite ci ha impressionato e quello di Marla McCants ci ha letteralmente stregati, vi assicuriamo che il cambiamento che state per vedere oggi vi lascerà totalmente di stucco!

Sono tantissime le edizioni di Vite al Limite andate in onda sino ad ora e tantissimi sono altrettanto i pazienti che hanno scelto di affidarsi alle cure del dottor Nowzaradan al fine di cambiare nel migliore dei modi la loro vita. Le loro storie, una dopo l’altra ci hanno appassionati e le loro trasformazioni sono state davvero sconvolgenti. Uscire da un circolo vizioso che conduce a perdere se stessi ed a guardare al cibo come l’unica soluzione ai propri problemi non è stato facile, tuttavia con il massimo impegno loro ce l’hanno fatta.

Il percorso di Paula Jones a Vite al Limite è stato uno di quelli che ci ha fatto sgranare gli occhi dallo stupore! Ricordate com’era a Vite al Limite? Beh dimenticatela, perché oggi è tutta un’altra persona. Resterete esterrefatti dall’impressionante trasformazione!

Da 261kg a 65kg, il cambiamento di Paula Jones a Vite al Limite vi lascerà letteralmente senza parole: eccola oggi

Abbiamo conosciuto Paula Jones nella seconda stagione di Vite al Limite. Il suo forte stato di obesità all’età di 39 anni ha condotto Paula nella clinica di Houston per cambiare radicalmente il proprio stile di vita. Si è presentata al dottor Nowzaradan partendo con un peso iniziale di circa 261kg. Il suo percorso è iniziato da qui e sebbene le difficoltà si siano fatte sentire, Paula ha concluso il suo percorso alla grande! Diversi sono stati gli step che ha dovuto affrontare nel corso di questo percorso fatto di alti e bassi.

Tuttavia, dopo le difficoltà ed i momenti di delusione e sconforto, Paula ha potuto gioire del risultato ottenuto. Da 261kg, la donna è riuscita ad arrivare ad un peso di 65kg. Un vero e proprio trionfo che ha portato Paula ad acquisire più fiducia in se stessa. Oggi sfoggia il suo corpo e ne va più che fiera!

Non trovate che il suo cambiamento sia davvero incredibile?