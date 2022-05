“Ho detto basta e mi sono licenziata”: la sua decisione è stata ‘sofferta’, ha lasciato il TG1; i motivi della sua scelta.

“Non volevo più essere schiave del lavoro, ho detto basta e mi sono licenziata. In fondo che te ne fai dei soldi se non ha tempo per spenderli e sei sempre stressata”. Queste le parole della famosa giornalista, uno dei volti più famosi della Rai per ben 23 anni, che, nel 2017, ha deciso di cambiare vita.

Una decisione nata proprio dal bisogno di mollare tutto e di allontanarsi da una vita fatta di impegni fissi. A raccontare i dettagli della sua scelta è stata proprio lei, intervistata da Fanpage.it.

Ha lasciato per sempre il TG1: “Mi sono licenziata”, i motivi

“Sentivo che se fossi rimasta ancora avrei perso del tempo prezioso. C’era troppo mondo da vedere, troppe cose da fare. Mi sentivo legata a un posto fisso, impegni fissi, a un capo che mi diceva cosa dovevo fare”. È questo il motivo che ha spinto Federica Balestrieri a licenziarsi, nel 2017, a 47 anni. La giornalista Rai è stata per anni uno dei volti di spicco, prima in ambito sportivo, poi al TG, dove si è occupata anche di moda e degli speciali: “A un certo punto ho capito che avevo fatto tutto quello che avrei potuto fare in Rai”.

A Fanpage, la Balestrieri racconta che non è stato facile prendere questa decisione, che era una vera e propria scelta di non ritorno: “Ho pianto notti intere, mesi di angoscia”. Anche perché in molti non hanno approvato la sua decisione, in primis in famiglia: “Non ti dico in quanti mi hanno detto che ero pazza, mio padre si arrabbiò tantissimo”. La giornalista però ha seguito la sua strada, decidendo di riappropriarsi della propria libertà: “Mi sono detta rinuncio a tanti soldi a acquisto un’autonomia che è fondamentale per essere serena.”

Oggi, Federica Balestrieri gestisce un e-commerce di abiti, “Dress more with less”, che ha aperto nel 2019. E che racchiude la sua nuova filosofia di vita, quella di vivere di più ma con meno. Per leggere l’intervista completa di Fanpage.it, cliccate qui.