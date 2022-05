Drastico cambio look per Soleil Sorge: stenterete a riconoscerla; ecco come si è mostrata sui social l’ex gieffina.

Protagonista assoluta del GF Vip 6, dopo pochi giorni dalla sua uscita dalla casa Soleil Sorge è approdata a La Pupa e il Secchione Show, nelle vesti di giurata. E non è finita qui! La sua partecipazione al reality sembrava essere ormai sfumata, ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa novità: Soleil sarà una nuova naufraga dell’Isola dei famosi!

Proprio così, l’ex gieffina sta partendo per l’Honduras proprio in queste ore. E, attraverso il suo canale Instagram, abbiamo scoperto che lo farà con un look totalmente rivoluzionato! Curiosi di scoprire cosa ha fatto ai suoi capelli? Ve lo mostriamo subito.

Cambio look per Soleil Sorge: così non l’avevamo mai vista

Appassionati dell’Isola dei famosi, tenetevi forte. In Honduras sta per arrivare non uno, ma ben due cicloni, pronti a portare scompiglio tra i naufraghi. Parliamo di Soleil Sorge e Vera Gemma, entrambe alla seconda esperienza da naufraghe. Nonostante inizialmente si fosse detto che sarebbero state ‘ospiti’ all’Isola, ora non ci sono più dubbi: Soleil e Vera saranno due concorrenti a tutti gli effetti! Dopo l’abbandono di Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Blind, la produzione è corsa ai ripari, ed ecco che le due naufraghe sono pronte ad iniziare questo nuovo viaggio.

In attesa di scoprire come si comporteranno sull’isola e, soprattutto, come reagiranno i naufraghi al loro ingresso, c’è una novità che riguarda Soleil. O meglio la sua chioma! Per iniziare questa nuova avventura isolana, Soleil ha optato per un look decisamente ‘wild’. Treccine lunghissime per lei, date un’occhiata:

Eh si, un look decisamente rivoluzionato per l’ex gieffina, che a Pipol Reality ha confessato il motivo per cui ha accettato di partecipare al reality condotto da Ilary Blasi. Soleil ha intenzione di portare leggerezza sull’isola e godersi il viaggio come una vacanza. Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutte le novità: noi non vediamo l’ora, e voi?