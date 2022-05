Elettra Lamborghini così non l’avevamo mai vista: cambio look improvviso

Grossa sorpresa per i fan di Elettra Lamborghini: nelle ultime ore la cantante ha mostrato sui social un cambio look davvero inedito.

L’effervescente Elettra Lamborghini non smette di stupire: se nelle ultime settimane l’ereditiera ha ricevuto l’onore di avere una statua a lei dedicata nel celebre museo olandese di Madame Tussauds, anche per il resto tutto sembra procedere a gonfie vele nella sua vita. Sempre più unita al marito Afrojack, anche la sua carriera sta attraversando un momento d’oro.

Ne è la prova anche la nuova hit estiva che sta per lanciare e, naturalmente, non ha mancato di aggiornare i suoi milioni di follower sui preparativi del nuovo progetto. In questi giorni, infatti, è apparsa impegnata nelle prove di alcune coreografie che evidentemente faranno parte del video ufficiale della canzone.

Nota per i suoi look particolari, stavolta ha lasciato tutti senza parole mostrandosi sui social nel backstage della clip musicale come non l’avevamo mai vista prima d’ora. Innanzitutto, come si vede suo ultimo scatto su Instagram, per quanto riguarda l’outfit ha optato per qualcosa di molto audace.

Crop top nero che lascia l’ombelico scoperto e pantaloni a vita alta con strisce trasparenti su fianchi e lato b: un effetto nude che rapisce chi guarda, perfettamente in sintonia col suo stile. Ma c’è un altro dettaglio che ha colpito non poco: l’avete visto anche voi?

Elettra Lamborghini, il cambio look che non vi aspettavate: ecco come si è mostrata

Attualmente in onda su Nove col format comico Only Fun al fianco del duo PanPers, ci eravamo abituati a vederla con un taglio di capelli abbastanza sbarazzino: corti e lisci con ciuffo asimmetrico. Ha colto perciò di sorpresa l’improvviso stravolgimento dell’acconciatura di Elettra. A quanto pare, dobbiamo prepararci a vederla completamente diversa nel videoclip a cui sta lavorando in questo periodo.

Niente più caschetto liscio col ciuffo: nelle immagini condivise via social, appare con una lunga cascata di ricci. Uno stile ‘selvaggio’ che non aveva mai sfoggiato prima. Che sia una parrucca o delle extension particolarmente lunghe, il risultato è da togliere il fiato, non vi sembra?

Noi la troviamo super così, e voi?