Federica Pellegrini e Matteo Giunta presto sposi, ma sapete come si sono conosciuti?

Si amano alla follia e presto saranno marito e moglie ma sapete come si sono conosciuti Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Il retroscena

L’ex campionessa di nuoto ha trovato l’amore a bordo piscina e presto insieme a lui si giurerà amore eterno convolando a nozze. Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono prossimi alle nozze, ed intervistati a Domenica In, la Divina ha fatto sapere a quando è atteso il grande giorno.

Il 2020 è stato l’anno in cui i due hanno reso ufficiale la loro storia d’amore che avevano vissuto sino a quel momento nel loro privato cercando il più possibile di non renderla pubblica. Da quando l’ex nuotatrice ha reso pubblica la sua relazione con il suo ex allenatore, non fa altro che parlare delle bellissime emozioni che ha vissuto insieme al suo Matteo dal momento in cui i loro cuori hanno cominciato a battere all’unisono.

Oggi sono una coppia felicissima e presto, fra qualche mese pronunceranno la frase più bella che coronerà il loro sogno d’amore. Non vedono l’ora di diventare marito e moglie, ma sapete come si sono conosciuti Federica Pellegrini e Matteo Giunta? Ecco a voi il retroscena!

Presto si diranno ‘Sì, lo voglio’, ma come si sono conosciuti Federica Pellegrini e Matteo Giunta?

Il momento in cui Matteo Giunta ha chiesto la mano di Federica Pellegrini è stato davvero magico, e l’ex campionessa di sicuro non lo dimenticherà mai. Ospiti in studio a Domenica In nella puntata andata in onda Domenica 22 Maggio, la coppia prossima al Sì, ha ripercorso i momenti più belli che hanno caratterizzato e reso unica la loro storia.

Ad agosto 2022 diventeranno marito e moglie ma c’è un altro momento in particolare che i due sicuramente non dimenticheranno, quello in cui Matteo Giunta e Federica Pellegrini si sono conosciuti, sapete come è successo?

Si sono conosciuti nel 2013, quando Federica lo ha voluto come allenatore per la preparazione delle sue gare olimpiche. Come la stessa ha raccontato in altre occasioni, l’amore tra i due è sbocciato qualche tempo dopo. In primis tra loro c’è stato un rapporto prima professionale, fatto però di esperienze bellissime e di grandi successi.

Poi però, è sbocciato l’amore. E’ stata Federica a fare il primo passo verso di lui, ma Matteo ha capito di provare lo stesso, ed oggi ad un passo dal Sì, non vedono l’ora di cominciare questa nuova vita insieme!

Sono bellissimi insieme non trovate?