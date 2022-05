“Ho detto sì”, l’attrice ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato

“Ho detto sì”, l’attrice ha ricevuto una inaspettata quanto bellissima proposta di matrimonio dal suo fidanzato.

Quando l’attrice sul suo canale instagram ha pubblicato lo scatto mentre dà un bacio al suo fidanzato e mostra l’anello, è stato ben evidente. Ma ancora più chiara è stata la didascalia in cui scrive di aver ricevuto il regalo più bello del mondo nel giorno del suo 30esimo compleanno.

Camille Lou convolerà a nozze! Abbiamo seguito l’attrice nella miniserie francese Un’altra verità, andata in onda dal 27 aprile al 10 maggio 2022. Ha vestito i panni della protagonista, Audrey, l’unica donna sopravvissuta ad un famoso serial killer e che viene riportata indietro nel tempo da un nuovo crimine. Lei è certa che quel misterioso serial killer sia tornato. Chi ha seguito la serie avrà posto attenzione a tutte le scene che una dietro l’altra ci hanno lasciato con il fiato sospeso.

Abbiamo apprezzato Camille come attrice e non è la prima volta che la vediamo ma in molti la ricorderanno in Destini in fiamme e ne I Viziati. Ma oltre ad essere un’attrice è anche una cantante e una musicista. Ed è proprio nel campo musicale che ha cominciato a muovere i primi passi. Ma tornando a noi, sul suo canale instagram ha fatto sapere di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal suo fidanzato, l’atleta Romain Laulhe.

“Ho detto sì”. Mi hai fatto il regalo più bello del mondo per i miei 30 anni. Ti amo tantissimo”, ha scritto in basso allo scatto in cui è fotografata insieme al suo amato e ben in evidenza mostra la mano con l’anello. A questo punto non possiamo non fare i nostri auguri a Camille Lou e al suo compagno, Ramain: congratulazioni!