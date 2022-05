Ilary Blasi lancia la moda della stagione: il prezzo di quei pantaloni vi farà sgranare gli occhi

Ilary Blasi ha scelto un outfit viola e lilla per la puntata di ieri de L’Isola dei Famosi: non immaginereste mai il prezzo dei pantaloni!

La trama di questa sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi continua ad offrire tanti colpi di scena: nella puntata di ieri sera abbiamo assistito all’abbandono del gioco da parte di ben quattro naufraghi ed ora siamo curiosi di scoprire i nuovi equilibri che si verranno a creare tra i concorrenti rimasti.

E’ proprio di queste ore la notizia che stanno per sbarcare in Honduras altri due volti amatissimi: si tratta di due donne ed entrambe hanno già partecipato al programma. Insomma, fino alla finale del 27 giugno, di sicuro non ci annoieremo.

Se non altro, ad imprimere forza a questa edizione c’è sempre lei, Ilary Blasi, per la seconda volta al timone dello show. Grinta, carattere e simpatia la rendono la conduttrice ideale per accompagnare le faticose avventure dei concorrenti.

Tanti i momenti iconici che ci ha regalato anche quest’anno la bionda ex letterina e chissà quanti ne arriveranno nelle prossime settimane! Un altro aspetto molto ammirato di Ilary è il suo stile glamour che non manca mai di sorprendere ad ogni puntata. Avete visto il look che ha sfoggiato ieri?

Ilary Blasi in viola e lilla: non immaginereste mai quanto costano i suoi pantaloni!

In barba a tutte le superstizioni che regnano nel mondo dello spettacolo, la Blasi ieri sera ha optato per un outfit viola e lilla. La padrona di casa ha lanciato quella che ha tutta l’aria di diventare la nuova moda della stagione.

Oltre al micro crop top strapless color lavanda di Alice&Olivia, ha indossato un paio di pantaloni a vita altissima. Come fa sapere la pagina Closet Italy, questo capo è firmato Ramzen ed è in mikado di seta italiana: impossibile non notare le stilosissime gambe a campana la cintura altissima effetto bustier. Il prezzo vi lascerà senza parole: sul sito ufficiale del marchio, questo risulta essere 1.920 euro.

Ilary ha poi completato la mise con le scarpe con tacco e plateau di Le Silla e una collana choker super glamour, ricoperta di cristalli e firmata Love Me Foreva. Ovviamente, in tinta con il resto del look!

Noi l’abbiamo trovata divina!