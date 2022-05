Jessica, Lulù e Clarissa tornano in tv: non immaginereste mai per fare cosa

I fan che le hanno seguite per mesi al GF Vip, sono al settimo cielo: TvBlog ha rivelato che presto rivedremo in tv Jessica, Lulù e Clarissa!

Sono state le regine indiscusse della sesta edizione del GF Vip terminata lo scorso marzo: tra chi le ha apprezzate di più e chi meno, di certo le sorelle Selassié hanno decisamente lasciato il segno nella storia della versione Vip del reality.

Fin dalla prima puntata, andata in onda il 13 settembre dell’anno scorso, fu subito evidente che le tre principesse avrebbero portato all’interno della casa un tocco di colore, a prescindere dalle preferenze di ciascun telespettatore.

Nei mesi trascorsi nel programma hanno stupito con i loro outfit sgargianti, con i loro caratteri così diversi e anche con le dinamiche di cui sono state protagoniste. Ognuna di loro ha ammesso di sognare un futuro nel mondo della tv. La vincitrice Jessica, la maggiore e la più saggia, non ha nascosto di voler diventare una conduttrice, Clarissa vorrebbe fare l’opinionista mentre a Lulù piacerebbe una carriera da cantante.

Non a caso, proprio lei è stata notata da più di una star della musica che l’ha menzionata sui social mentre si esibiva in qualche performance divertente al GF Vip. Ebbene, la notizia trapelata nelle ultime ore è davvero ciò che i fan aspettavano: vediamo cosa ha anticipato TvBlog sulle tre amatissime sorelle!

Jessica, Lulù e Clarissa presto in un programma tv: che gioia per i fan!

Coloro che sono impazienti di ritrovarle sul piccolo schermo possono finalemnte ben sperare: TvBlog ha lanciato un’indiscrezione al riguardo che renderà felici non pochi telespettatori. Pare che le tre ex gieffine parteciperanno alla prossima edizione di Tale e Quale Show!

Sul portale si legge: “Secondo quanto risulta a TvBlog, infatti, Carlo Conti e il suo gruppo di autore avrebbero scelto Jessica, Lulú e Clarissa Selassié, che saranno tra i concorrenti del programma del venerdì sera”. Le tre princess potrebbero essere la versione al femminile dei fratelli di Guidonia!

Proprio come accaduto con Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando, quindi, anche stavolta nella trasmissione condotta da Carlo Conti sarà presente la quota del GF Vip. Una decisione sicuramente in grado di giovare agli ascolti, che riceveranno un input grazie alla presenza di ex volti del reality di Canale 5.

Pare inoltre che le Selassié non siano le uniche ex protagoniste del GF Vip 6 a poter far parte della trasmissione di Conti. Stando sempre alle rivelazioni di TvBlog, la produzione avrebbe puntato anche su Katia Ricciarelli.

Anche voi pensate che Jessica, Lulù e Clarissa possano essere concorrenti perfette per Tale e Quale Show?