“Momento per me difficile e delicato”: Lorella Cuccarini e l’amicizia con Maria De Filippi

Terminata la 21esima edizione di Amici, Lorella Cuccarini ha dedicato un post a Maria De Filippi: ecco le parole per la conduttrice.

“Eccoci qui. Maria ed io. Questa non è solo la foto di un momento in studio, ma molto di più. È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato”: inizia così il post che Lorella Cuccarini ha voluto dedicare su Instagram a Maria De Filippi a conclusione della stagione di Amici appena terminata.

La scorsa domenica 15 maggio è giunta alla fine la 21esima edizione del talent più famoso della tv italiana con la vittoria del giovane cantautore Luigi Strangis. Quest’anno Lorella è stata prof di canto della squadra guidata da lei e Raimondo Todaro. Un momento di bilanci e ringraziamenti quindi, che la showgirl ha voluto dedicare anche a colei che le ha dato l’opportunità di iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

Reduce dall’esperienza in Rai al timone de La Vita in diretta al fianco di Alberto Matano, la Cuccarini stava attraversando un momento complicato del proprio percorso professionale, ma grazie a Maria ha ritrovato nuovo slancio per affrontare il futuro. Ne aveva parlato anche nella bellissima lettera che le aveva dedicato tempo fa. Vediamo cosa ha scritto adesso.

Lorella Cuccarini e Maria De Filippi: le parole della showgirl

Sotto ad una foto che le ritrae insieme nello studio di Amici 21, Lorella ha espresso tutta la stima e la gratitudine per l’amica. Consapevole che non sia facile trovare persone come lei in un ambiente di lavoro, la coach scrive: “Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più”.

Un omaggio bellissimo che la bionda prof di canto ha concluso così: “Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia”.