Nulla sarà come prima a Beautiful: in arrivo un colpo di scena che sconvolgerà tutti; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate di Beautiful attualmente in onda nel nostro Paese sta accadendo di tutto. Ma , oggi, vi parliamo di ciò che sta accadendo in America. Come sappiamo, infatti, tra le puntate americane e la messa in onda in Italia trascorrono diversi mesi. Grazie alle anticipazioni, però, possiamo sapere in anteprima alcune, clamorose, novità, che hanno lasciato letteralmente senza parole il pubblico negli USA. Curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Se non temete spoiler e volte scoprire di cosa stiamo parlando, continuate pure a leggere. Si tratta di un colpo di scena che cambierà tutto e sconvolgerà le dinamiche dei protagonisti della soap.

Beautiful anticipazioni americane, colpo di scena shock: nulla sarà più come prima

In Beautiful, si sa, le sorprese non mancano mai. E, stavolta, gli sceneggiatori ne hanno preparato uno che lascia senza fiato il pubblico. Si tratta di una meravigliosa sorpresa, che arriva dopo uno dei momenti più drammatici della soap… Andiamo con ordine!

Vi avevamo già parlato della sparatoria in cui, purtroppo, Finn ha perso la vita: il medico è stato ucciso dalla madre biologica Sheila Carter, che ha sparato al figlio per errore ( voleva uccidere Steffy!). Un dolore immenso per i protagonisti della soap ma anche per i fan, che non si sono mai rassegnati all’addio di Finn. E hanno fatto bene!

Quelle che sembravano essere soltanto delle folli ipotesi si sono rivelate realtà: Finn è ancora vivo! E, proprio come in tanti avevano sospettato, è la madre adottiva Li a prendersi cura di lui, essendo anche lei un medico. Un colpo di scena clamoroso e un segreto che, al momento, Li non ha ancora condiviso con nessuno.. Nelle immagini pubblicate sul canale social ufficiale della soap, finalmente rivediamo Finn! Il medico si trova ancora in un letto di ospedale, ma ben presto riprenderà coscienza… Cosa accadrà dopo?

Come reagirà Steffy alla notizia che il suo grande amore è ancora in vita? Noi non vediamo l’ora di scoprirlo! E c’è, poi, da capire che fine farà Sheila: al momento la Carter è in carcere, ma, si sa, lei non è il tipo che si arrende facilmente. Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni in anteprima.