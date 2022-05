Quando andrà in onda Doc 3: trama e chi saranno i personaggi; tutte le anticipazioni sulla terza stagione dell’amatissima serie tv Rai.

La seconda stagione di Doc Nelle tue mani ha confermato lo straordinario successo della prima. La fiction Rai con Luca Argentero è una delle più viste in assoluto: milioni e milioni di telespettatori seguono le vicende di Andrea Fanti. Che torneranno in onda con una terza stagione, che si preannuncia ricca di novità e colpi di scena.

Il secondo capitolo della serie si è concluso con un doloroso addio, quello di Alba, ma cosa dovranno aspettarsi i telespettatori da Doc 3? A rivelare alcuni spoiler sono stati gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli, in un’intervista a Fanpage.it. Scopriamo cosa hanno raccontato.

Doc 3, quando andrà in onda: trama, cast e anticipazioni

Doc Nelle tue mani 3 si farà. E non c’erano assolutamente dubbi: la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli è una delle più apprezzate dal pubblico. Che non vede l’ora di scoprire cosa accadrà nel prossimo capitolo, dopo il finale di stagione di marzo. Cosa sappiamo della terza stagione di Doc?

La scrittura è iniziata pochi mesi fa, quindi non ci sono ancora tantissime anticipazioni. Ma a dire qualcosa sono stati gli sceneggiatori, intervistati da Fanpage: “Comincerà una nuova avventura per Doc. Vedremo Andrea Fanti nelle vesti di primario. Dal punto di vista sentimentale abbiamo già sul tavolo un’idea, ma dobbiamo vedere dove ci porterà la storia.” Nessuno spoiler dettagliato, ma a quanto pare la terza stagione segnerà un nuovo inizio per tutti i personaggi, dopo che nella seconda stagione abbiamo visto ognuno di loro affrontare la pandemia. “Nella terza stagione faremo in modo che ognuno di loro abbia un’altra opportunità“. E, almeno per quanto si sa al momento, in Doc 3 ritroveremo tutti i personaggi che abbiamo amato nelle precedenti stagioni, da Riccardo a Gabriel. Ma non mancheranno le new entry!

“Come nei veri ospedali c’è sempre un turnover. Ci saranno nuovi specializzandi, cambiamenti e nuovi ingressi”, hanno aggiunto gli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli. Che hanno anticipato che le riprese inizieranno nel 2023, ma non è ancora possibile stabilire la messa in onda, poiché dipende anche da quanto deciderà la Rai.

Insomma, non sappiamo quando tornerà in onda, ma non vediamo l’ora di rituffarci nell’avventura di Doc Nelle tue mani! Continuate a seguirci per tutte le anticipazioni.