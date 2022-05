Roberto Bolle, il brutto momento vissuto: il ballerino ha rischiato la carriera

Roberto Bolle ricorda il brutto momento vissuto qualche anno fa: “Non sapevo se ce l’avrei fatta”.

Classe 1975, Roberto Bolle è il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York. Sin da piccolo ha capito quale fosse la sua più grande passione e ha cominciato molto presto a coltivarla.

L’etoile ospite di una puntata di Verissimo si è raccontato completamente a Silvia Toffanin. E proprio nello studio del programma ha parlato del suo percorso, partendo dai primi anni. Ha raccontato che a 12 anni aveva fatto un’audizione e spiega, non credeva di riuscire a superarla. Quando ha ricevuto la lettera è stato un momento super emozionante, era trepidante e leggere che era stato ammesso alla scuola della Scala fu una gioia immensa: “Voleva dire che la mia vita stava prendendo una strada molto chiara, netta. Prima c’era la passione, perchè quando ero bambino era andato a scuola di ballo e entrare alla Scala voleva dire che veramente quella poteva essere la mia vita”, ha raccontato. Ma nel corso dell’intervista ha anche parlato di un infortunio che ha subito 12 anni fa e allora ha rischiato di dover lasciare la danza.

Il ballerino ha raccontato che ha subito un infortunio 12 anni fa: “Ho avuto un infortunio importante 12 anni fa, era il 2010. E’ stato molto molto difficile ritornare in scena, ritornare a ballare, non sapevo come sarei tornato, non sapevo se ce l’avrei fatta a ritornare e come”. Bolle ha confessato di essere tornato a ballare dopo pochi mesi ma ci è voluto almeno un anno per sentire il suo corpo e ritrovare un equilibrio dopo un intervento pesante come quello subito.