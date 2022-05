“Sì, lo voglio!”: così Caterina Balivo spiazza tutti, cos’è successo

Colpo di scena per i fan di Caterina Balivo: la conduttrice ha sorpreso tutti col suo annuncio, scopriamo cos’è successo!

Da quando nel 1999 si classificò terza a Miss Italia, Caterina Balivo di strada nel mondo dello spettacolo ne ha fatta davvero tanta. L’ex modella, nata a Napoli e cresciuta ad Aversa, è riuscita negli anni a ritagliarsi uno spazio sempre crescente in tv: prima valletta, poi inviata, fino a diventare una delle conduttrici di punta della Rai. Qui, la sua popolarità esplode negli anni Duemila.

Rimasta lontana dai riflettori per la maternità, nel 2013 la Balivo torna sul piccolo schermo con un programma nuovo: stiamo parlando di Detto Fatto dove resta per ben cinque stagioni per poi lasciare la conduzione nel 2017, quando diventa mamma per la seconda volta.

A settembre del 2018 inizia una nuova avventura con Vieni da me, andato in onda con successo per due anni su Rai1 la lunedì al venerdì pomeriggio. Dopo l’addio al programma, Caterina non è più tornata in tv nelle vesti di conduttrice. Reduce dalla seconda esperienza come giudice de Il Cantante Mascherato, la bella aversana ha appena fatto un annuncio clamoroso.

Caterina Balivo: la notizia che tutti aspettavano è arrivata, cos’è successo

Con un post pubblicato su Instagram, Caterina Balivo ha dato appuntamento ai fan prossimamente in prima serata su Tv8 col suo nuovo programma intitolato Chi vuole sposare mia mamma?.

Si tratta di un format prodotto da Blu Yazmine, in cui dei figli e delle figlie aiuteranno le proprie madri single a trovare un compagno. “È un ‘dating’ inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”, spiega la presentatrice nel post.

“Si, lo voglio!”, ho risposto decisa appena mi hanno proposto la conduzione di Chi vuole sposare mia mamma? “, ha raccontato aggiungendo di essere rimasta incuriosita dall’idea del format che vede i figli protagonisti della vita sentimentale delle proprie madri.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Caterina – ha detto entusiasta Antonella d’Errico, Executive Vice President Programming di Sky Italia – Uno tra i volti più amati dal pubblico italiano, che ha saputo conquistare con la sua cifra energica, empatica e spontanea”. La linea editoriale di intrattenimento di Tv8 si arricchisce così di un’altra produzione originale che, con la guida della Balivo, promette grande successo.

