Soleil Sorge, clamoroso! L’ex gieffina pronta a sbarcare a L’Isola dei Famosi

All’indomani dell’abbandono da parte di alcuni naufraghi, Pipol Reality rivela che Soleil Sorge sta per sbarcare a L’Isola dei Famosi.

Puntata difficile quella de L’Isola dei Famosi andata in onda ieri sera 23 maggio. Il prolungamento del programma fino al 27 giugno ha reso necessario che ai naufraghi fosse richiesto il consenso a prolungare la loro avventura in Honduras.

Con grande dispiacere da parte del pubblico, alcuni concorrenti hanno deciso di rinunciare a proseguire e di tornare in Italia. Blind, Licia Nunez, Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni hanno rifiutato ed hanno abbandonato il gioco.

Il pubblico è rimasto molto sorpreso soprattutto dall’addio di Guendalina ed Alessandro, tra i personaggi più amati di questa sedicesima edizione e papabili vincitori. Si tratta di una perdita non indifferente per il reality. La produzione però, a quanto pare, è riuscita a correre ai ripari ed ha convinto finalmente Soleil Sorge a partecipare. Non solo: oltre a lei, un’altra conoscenza del programma è partita per L’Isola. Scopriamo di chi si tratta!

Soleil Sorge e un’altra ex concorrente arrivano a L’Isola dei Famosi

Secondo quanto rivela il portale Pipol Reality guidato da Gabriele Parpiglia, le voci che nelle scorse settimane avevano accostato Soleil Sorge e Vera Gemma al reality condotto da Ilary Blasi, erano più che fondate.

Si diceva che l’ex gieffina, che di recente abbiamo visto nel ruolo di giudice de La Pupa e il Secchione Show, e la concorrente della scorsa edizione de L’Isola avrebbero dovuto partecipare, ma magari in veste di opinioniste e, invece, saranno nuove concorrenti! Proprio oggi sarebbero partite alla volta del Sudamerica.

La Sorge inizialmente aveva rifiutato la proposta, racconta Pipol Reality, ma a quanto pare la produzione è riuscita a convincerla. “Noi l’abbiamo sentita prima di partire e la ragazza ci ha confessato di voler portare leggerezza e godersi questo viaggio come una bella vacanza”, rivela il portale.

Per entrambe si tratterebbe di un ritorno: Vera è stata infatti una grande protagonista della scorsa edizione, mentre l’italo americana vi prese parte nel 2019, quando c’era anche Jeremias Rodriguez col quale ebbe una storia.

Cosa ne pensate di questi due imminenti ingressi a Cayo Cochinos?