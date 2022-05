Giovedì 26 Maggio andrà in onda l’ultima puntata di Don Matteo, ma quali sono le sue anticipazioni? Guai in arrivo per Don Massimo.

Ci siamo! Seppure con un nodo alla gola, siamo pronti a salutare Don Matteo! A distanza di qualche settimana dall’inizio della tredicesima stagione, l’affezionatissimo pubblico della fiction dovrà salutare Don Massimo e la comunità di Spoleto. Prima di farlo, però, sarà spettatore di un’ultima puntata choc. Quali sono le sue anticipazioni?

Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni riportate sul web, sembrerebbe che l’ultima puntata di Don Matteo, in onda Giovedì 26 Maggio, sarà davvero choc. Non soltanto, infatti, i suoi telespettatori scopriranno le sorti di Anna, che è sempre più indecisa sul da farsi del suo futuro, ma si scoprirà cosa nasconde realmente Don Massimo! Sembrerebbe, infatti, che il novizio sia finito nel mirino del maresciallo Cecchini. Guai in arrivo, quindi, per Don Massimo, che sin da subito non ha fatto una buona impressione alla comunità di Spoleto, abituata alla trasparenza di Don Matteo. Scopriamo insieme qualche piccolo dettaglio in più.

Don Matteo, anticipazioni ultima puntata del 26 Maggio: cosa nasconde Don Massimo?

Non ci sono grosse anticipazioni sull’ultima puntata di Don Matteo del 26 Maggio, ma quello che ci dicono le poche informazioni che sono trapelate dal web, sembrerebbe che il decimo appuntamento sarà davvero imperdibile!

Occhi puntati su Don Massimo, come dicevamo! Sembrerebbe che il nuovo parroco di Spoleto nasconda qualcosa. Non sappiamo ancora cosa, ma il maresciallo Cecchini è seriamente intenzionato a scoprirlo. Nel corso della puntata del 24 Maggio, si è scoperto che tra Don Matteo e Don Massimo c’è un filo conduttore, ma cosa c’è realmente tra i due parroci? A fare insospettire il maresciallo, sono anche degli incontri che Don Massimo ha con una donna: che ruolo ha? Lo scopriremo! Nel frattempo, il buon Cecchini è in procinto di convolare a nozze con Elisa. Pertanto, è indaffarato e non può dedicarsi anima e corpo al suo lavoro, come è abituato a fare. Infine, occhi puntati anche su Anna! La storia tra Marco e Valentina procede a gonfie vele nonostante la giovanissima età e lei non sa cosa scegliere per il suo futuro. Accetterà, quindi, di iniziare una nuova vita con Sergio e sua figlia? Oppure, resterà legata a Sergio? Staremo a vedere!

Se questi sono i presupposti, siamo certi che sarà un’ultima puntata indimenticabile!