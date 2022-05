Anticipazioni Giustizia per tutti, ultima puntata: chi ha ucciso Beatrice? Verità vicinissima

Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Giustizia per tutti? Manca pochissimo al finale di stagione: verità vicinissima.

È iniziato da pochissime settimane questo nuovo e travolgente viaggio avvolto nel “mistero”, ma purtroppo è già giunto al termine. Stasera è andata in onda la seconda puntata di Giustizia per tutti, invece tra esattamente sette giorni ci sarà la terza ed ultima.

Quali sono le anticipazioni dell’ultima puntata di Giustizia per tutti? Sappiamo benissimo che questa nuova fiction di cui è protagonista indiscusso Raoul Bova racconta la storia di Roberto Beltrami, che dopo essere uscito dal carcere a distanza di 10 anni dalla sua condanna è intenzionato a scoprire chi ha realmente ucciso sua moglie Beatrice. A scoprire ogni cosa nel minimo dettaglio, il bel Beltrami non sarà affatto da solo, bensì sarà accompagnato da Victoria Bonetto, giovanissima avvocatessa che lavoro nello stesso studio dove lavorava sua moglie quando era ancora in vita. Da come si può chiaramente comprendere, quindi, la fiction è davvero imperdibile. Non solo perché il suo protagonista dovrà scoprire l’assassino di sua moglie, ma anche perché dovrà risolvere alcune sue questioni personali. Ci riuscirà? Nel frattempo, scopriamo le anticipazioni della sua ultima puntata.

Giustizia per tutti, le anticipazioni dell’ultima puntata: verità vicinissima

Così come è accaduto con Nero a metà 3, anche in questa ultima puntata di Giustizia per tutti si scoprirà chi è stato ad uccidere Beatrice, moglie di Roberto Beltrami. Ovviamente, le anticipazioni che abbiamo a disposizione sono davvero pochissime, se non minime. Da come si può chiaramente comprendere, però, nel corso dell’ultima puntata della fiction verrà svelato il nome del colpevole!

Stando a quanto si apprende da alcune piccole anticipazioni, infatti, sembrerebbe che Roberto Beltrami non solo aiuterà a risolvere un caso di omicidio, ma sarà sempre più vicino alla verità sull’uccisione di sua moglie. Le “sorprese”, ovviamente, non sono affatto finite qui! Sicuramente, si scoprirà le sorti del buon Beltrami in quanto padre! Sua figlia, infatti, riuscirà a credere alla sua innocenza? E, secondo voi, nascerà qualcosa tra lui e Victoria? Per rispondere a queste domande e molto altro ancora, non ci resta che seguire l’ultima puntata di Giustizia per tutti.

Vi è piaciuta questa fiction?