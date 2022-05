Chi è la compagna di Pierfrancesco Favino, l’avete mai vista? Davvero bellissima

Attrice di successo e davvero bellissima, avete mai visto la compagna di Pierfrancesco Favino? Eccoli insieme: coppia amatissima!

Attore di successo, amatissimo dal pubblico, ha contribuito al successo del cinema italiano con le sue performance artistiche. Non si può di fatti negare che Pierfrancesco Favino sia uno degli attori più noti e più amati nel mondo dello spettacolo.

Prima l’esordio in teatro poi il debutto sul piccolo schermo avvenuto nel 91 e successivamente l’apparizione sul grande schermo. Pierfrancesco Favino ha preso parte a divere produzioni cinematografiche regalandoci interpretazioni uniche che hanno caratterizzato la storia del cinema. Ha di fatti recitato in celebri film come Romanzo Criminale, Angeli e Demoni, Gli anni più belli, Il traditore (che tra l’altro vedremo andare in onda questa sera su Rai 1). Ma sapete cosa faceva prima del successo?

Nelle vesti di attore e personaggio televisivo, di Pierfrancesco Favino abbiamo un curriculum piuttosto colorito e variegato, e cosa sappiamo invece della sua vita privata?

Sulle faccende di vita privata l’attore si dice piuttosto riservato ma sappiamo che da più di 20 anni ormai fa coppia fissa con la sua splendida compagna. I due si sono conosciuti ad una festa grazie ad amici in comune e dal lontano 2003 non si sono più separati. Ma voi avete mai visto la compagna di Pierfrancesco Favino? Si chiama Anna Farzetti ed è figlia d’arte. Incoraggiata dal suo compagno di vita la donna ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo. Eccoli insieme in uno scatto imperdibile!

Anna Ferzetti è la compagna di Pierfrancesco Favino, eccoli insieme

Galeotto fu quell’incontro che nel 2003 ha cambiato la vita di entrambi. Pierfrancesco Favino ed Anna Ferzetti si sono conosciuti ad una festa grazie ad amici in comune. Da allora, i due fanno coppia fissa. Amanti, amici e due splendidi genitori. Dal loro amore sono nate due splendide bimbe, Greta e Lea. I due non sono convolati a nozze, ma l’amore che li unisce è più forte che mai.

La compagna di Pierfrancesco Favino ha debuttato al teatro e sul piccolo schermo divenendo anche lei un personaggio amatissimo nel mondo dello spettacolo. Ha vestito i panni di diversi personaggi all’interno di alcune fiction che abbiamo visto andare in onda in questi ultimi anni. Ne sono esempio la webserie ‘Una mamma imperfetta’ e la fiction di successo ‘Rocco Schiavone’. Ma ha fatto il suo debutto anche al cinema prendendo parte alla pellicola di Roberto Benigni, La tigre e la neve. Ricordiamo che Anna Ferzetti è inoltre figlia d’arte. Il suo papà, Gabriele Ferzetti è stato uno storico attore italiano.

Eccoli insieme in uno splendido scatto che ritrae l’amatissima coppia. Sul loro privato si dicono particolarmente riservati, ma vederli insieme mostra quanto i due si amino.

Si vede lontano un miglio che sono una bellissima coppia non trovate?