Attrice amatissima, ma cosa ha studiato Rocio Munoz Morales? Non tutti lo sanno

Rocio Munoz Morales è un’attrice amatissima, ma sapete che cosa ha studiato? Spunta un retroscena che in pochissimi conoscono.

Non potevamo chiedere di meglio: una nuova fiction con Raoul Bova, oltre a Don Matteo, ed in compagnia di tantissimi altri straordinari attori. Intitolata Giustizia per tutti, la fiction è in onda dal 18 Maggio e, sin da subito, ha saputo catturare un’attenzione particolare.

Dopo aver recitato insieme diversi anni fa, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ritornano sul set insieme. È trascorso diverso tempo da quando, per la prima volta in assoluto, i due piccioncini si sono conosciuti sul set e si sono innamorati perdutamente, ma ancora adesso sembrerebbero avere quello stesso feeling che all’epoca del loro primo film insieme non è passato inosservato agli occhi di tutti. Insomma, il loro è un legame che va al di là del rapporto di coppia, non credete? In attesa della puntata di stasera, che regalerà tantissimi colpi di scena, scopriamo qualche cosa in più sulla bella Rocio. Oggi è un’attrice famosissima, ma siete curiosi di sapere che cosa ha studiato prima ancora di arrivare in Italia e darsi alla recitazione?

Cosa ha studiato Rocio prima di diventare un’attrice?

Compagna di Raoul Bova, madre di due splendide ed adorate bambine ed attrice famosissima, ma sapete che cosa ha studiato Rocio Munoz Morales prima di intraprendere questo percorso artistico? Oggi è un personaggio pubblico a tutti gli effetti più che amatissimo, ma non tutti conoscono la bella spagnola a fondo. Ebbene. Ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Nata a Madrid il 10 Giugno del 1988, Rocio Munoz Morales ha iniziato a studiare sin da bambina ballo. E, dopo essere cresciuta, inizia a frequentare l’Accademia di recitazione, fino a quando nel 2006 inizia a prendere parte a diversi programmi televisivi insieme a Julio Iglesias e inizia a cavalcare l’onda del successo. Forse non tutti sanno, però, che – prima ancora di iniziare a studiare recitazione – Rocio ha seguito tutt’altro percorso di studio completamente opposto a quello che fa oggi. Sul web, infatti, si legge che la Morales abbia studiato giornalismo per poi abbandonare questa strada ed intraprenderne un’altra.

Un retroscena davvero pazzesco, ma voi lo sapevate?