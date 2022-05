Di che cosa si occupa nella vita Chiara Giordano, l’ex moglie di Raoul Bova?

Attualmente innamorato di Rocio Munoz Morales, Raoul Bova è stato sposato per circa 13 anni: sapete di che cosa si occupa la sua ex moglie?

Oggi Raoul Bova è felicemente innamorato della sua Rocio Munoz Morales e delle loro due bambine, ma come in molti sapranno prima ancora di potersi legare all’attrice spagnola, conosciuta sul set di un famoso film, l’attore romano è stato sposato con Chiara Giordano. Sapete di che cosa si occupa l’ex moglie?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’amore nato tra Raoul Bova e Chiara Giordano sia uno di quelli nati in gioventù. Entrambi erano davvero giovanissimi, eppure l’attore romano ha immediatamente perso la testa per la bella Chiara, che all’epoca era una studentessa universitaria. I due, così, hanno iniziato una splendida storia d’amore, culminata nel 2000 con le nozze. Il loro è stato un amore che faceva invidia al mondo, ma come tutte le cose belle anche il loro matrimonio è giunto al termine. E nel 2013, dopo un periodo di crisi, si sono detti addio per sempre. Inutile dire che il divorzio, come raccontato dalla stessa Chiara, non è stato affatto una passeggiata. In ogni caso, però, le è servito per scoprirsi e sapere cosa realmente voleva dalla vita. Cosa sappiamo, però, su di lei? Di che cosa si occupa?

Chiara Giordano, che cosa fa nella vita l’ex moglie di Raoul Bova?

Per ben 13 anni ed anche qualche cosa in più, il nome di Chiara Giordano è stato accostato a quello di Raoul Bova. I due, come dicevamo poco fa, si sono conosciuti quando erano due ragazzi ed hanno vissuto un enorme pezzo di vita insieme. Nel 2013 si sono detti “addio” per sempre e, seppure resteranno sempre legati dai loro figli, le loro strade si sono completamente divise. Entrambi, infatti, si sono rifatti una vita, soprattutto la bella Giordano, ed adesso sono più felici che mai. Siete curiosi, però di sapere di che cosa si occupa nella vita?

Forse non tutti lo sanno, ma Chiara Giordano ha scelto una strada professionale completamente antitetica a quella del suo ex marito. Da sempre appassionati di animali, l’ex moglie di Raoul Bova ha studiato veterinaria. Ed oggi è un’amatissima e stimata veterinaria di Roma.

Conoscevate questo “retroscena”?