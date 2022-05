Elena D’Amario rilancia la moda degli anni 2000: come si è mostrata

In una delle sue ultime foto su Instagram, Elena D’Amario ha rilanciato la moda degli anni 2000: avete visto come si è mostrata?

Non solo attimi di vita quotidiana o lavorativa, come ha fatto qualche ora fa Stefano De Martino, che ha annunciato l’uscita del suo primo film, ma anche veri e propri trend. Vi ricordate quando vi abbiamo descritto l’outfit da matrimonio di Alessia Marcuzzi assolutamente da copiare? Ebbene, stiamo per farvi fare un vero e proprio tuffo nel passato!

La protagonista di questo nostro articolo è proprio lei: la splendida Elena D’Amario! Ex allieva di danza nella scuola di Amici ed attuale professionista del medesimo programma, la bella ballerina è la vera e propria star di Instagram. Seguitissima ed attivissima sui social, la D’Amario non perde occasione di poter restare in contatto con i suoi sostenitori nonostante il talent abbia chiuso i battenti. L’ha fatto quando ha condiviso una foto con sua sorella, ma l’ha ribadito anche quando si è mostrata in tutta la sua bellezza nella sua città d’origine, rilanciando una moda degli anni 2000. Avete visto anche voi? Elena ha fatto scalpore!

Elena D’Amario rilancia la moda degli anni 2000: Instagram in visibilio

Se l’outfit estivo sfoggiato da Alessia Marcuzzi sarà il “must have” di quest’anno, il look mostrato da Elena D’Amario in una delle sue recentissime foto Instagram sta facendo impazzire tutti. Pensate, la ballerina di Amici ha fatto fare un incredibile tuffo nel passato, rilanciando una moda del 2000!

Siamo soliti ammirarla in tutta la sua bellezza, ma stavolta Elena D’Amario si è davvero superata! Ritornata dalla sua famiglia per qualche giorno, la ballerina di Amici non ha perso occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori e sfoggiare un look decisamente estivo. In questa foto, infatti, la bella D’Amario si mostra con un berrettino nei capelli, top cortissimo che evidenzia la sua forma fisica e un jeans a vita bassa con un foulard come cintura. Davvero divina, ve lo assicuriamo! Il “dettaglio” che, però, ha maggiormente catturato la nostra attenzione sono proprio le scarpe indossate. Sia chiaro, non stiamo parlando di sneaker, tacchi o stivali, ma zoccoli! Guardate qui:

Siamo certi che questo look anni 2000 sarà copiato da tantissime! D’altra parte, è favoloso!