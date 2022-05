Fedez, cos’è successo di particolare dopo la scoperta della malattia

Fedez ha raccontato di recente cos’è successo dopo la scoperta della malattia.

Qualche giorno fa Fedez insieme a J-ax avevano annunciato sui social di essere impegnati in un progetto ma senza dare ulteriori informazioni e quindi scatenando la curiosità dei follower. La notizia ha subito avuto un forte sviluppo perchè non solo ha provato che tra i due ci sia stata la riconciliazione tanto attesa ma che presto ci sarebbe stato qualcosa che li avrebbe visti di nuovo insieme.

Soltanto nelle ultime ore hanno finalmente svelato il progetto che stanno realizzando: torneranno insieme sul palco il prossimo 28 giugno. Il 23 maggio hanno tenuto una conferenza stampa in cui hanno annunciato del progetto intrapreso, un concerto a scopo benefico dal titolo Love Mi a Milano.

Come raccontato, la riconciliazione è partita qualche mese fa, proprio quando Fedez ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas e di doversi sottoporre a cure. Ax ha infatti raccontato, nel corso della conferenza, che il giorno in cui Federico ha scoperto del tumore si dovevano incontrare. Il rapper, come riporta Il Corriere della sera, ha parlato della malattia spiegando che cosa è successo dopo la scoperta.

Fedez, è successo dopo la scoperta della malattia

Fedez nel corso della conferenza stampa in cui insieme a J-ax ha presentato il progetto intrapreso insieme, ovvero un concerto gratuito dal titolo Love Mi, ha parlato anche della malattia. Il rapper più di un mese fa è stato operato per un raro tumore al pancreas.

Il giorno che l’ha scoperto aveva un appuntamento proprio con Ax. Quest’ultimo ha spiegato che lui è stata la prima persona che il marito di Chiara Ferragni ha visto quando è uscito dall’ospedale, perchè si erano dati appuntamento. Ma cos’è successo dopo la scoperta della malattia?

Fedez ha raccontato che è cambiato molto, come il suo approccio alla vita e anche le sue priorità che oggi sono altre e più importanti: “Quando affronti esperienze di questo tipo ti accorgi che uno degli obiettivi che dopo ti dai è veder crescere i tuoi figli. Questa cosa ti dà uno spirito diverso”, racconta. Ora il rapper sta cercando di riprendere la sua vita in mano e una delle sue priorità è, come fa sapere, la sua famiglia.