Festa grande in casa Beautiful: l’amatissima attrice è diventata mamma per la terza volta; l’annuncio social è dolcissimo.

Fiocco azzurro per una delle protagoniste della soap opera Beautiful: l’amatissima attrice è diventata mamma per la terza volta. Si tratta del suo terzo maschietto, che la star ha già presentato al pubblico con un dolcissimo scatto condiviso sui social.

“E sono tre”, scrive l’attrice nella didascalia al suo ultimo post sui social, dove appunto si mostra a letto, in compagnia dei suoi tre piccoli. L’annuncio della terza gravidanza era arrivato assolutamente a sorpresa, essendo passati pochi mesi dalla nascita del secondogenito. Una vera e propria ‘mama boy’, come si è definita in un recente post sul suo Instagram. Curiosi di scoprire di chi stiamo parlando? Ecco i dettagli di questa splendida notizia.

L’amatissima attrice di Beautiful è mamma per la terza volta: benvenuto Brando!

Jacqueline MacInnes Wood è diventata mamma per la terza volta! Di chi stiamo parlando? Della meravigliosa Steffy Forrester, una delle protagoniste assolute della soap opera Beautiful. L’attrice ha dato alla luce il suo terzo maschietto, Brando Elion: si tratta del terzo figlio nato dal matrimonio con Elan Ruspoli, celebratosi in Sardegna nel 2018. Una gioia immensa per la coppia, alla quale sono arrivati migliaia e migliaia di auguri.

Il post condiviso da Jacqueline su Instagram è stato letteralmente invaso da amici, fan e colleghi. Tantissimi i volti di Beautiful che si sono congratulati per la dolcissima novità: da Katherine Kelly Lang ( Brooke) a Tanner Novlan ( Finn), e non manca il commento della ‘nostra’ Elisabetta Canalis.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore a questa splendida famiglia. E benvenuto al mondo dolcissimo Brando Elion!

Beautiful, Steffy e Finn si sposeranno?

Nelle puntate di Beautiful in onda attualmente in Italia, Steffy è incinta, proprio come lo era l’attrice all’epoca delle riprese ( era incinta del suo secondogenito). Dopo giorni di attesa e sofferenza, si è scoperto che il bambino è di Finn e i due sono pronti a convolare a nozze. Non sanno, però, che durante la cerimonia riceveranno una visita inaspettata… Ci sarà il ritorno in scena di Sheila Carter, una delle nemiche spietate dei Forrester, che tornerà più agguerrita che mai. Ne vedremo delle belle!