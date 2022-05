Giacomo Urtis insieme ai suoi genitori: da notare la forte somiglianza

Giacomo Urtis pubblica una foto insieme ai suoi genitori, da notare la forte somiglianza.

Giacomo Urtis è un medico ricercatissimo dai vip e non solo. E’ sempre stato un grande appassionato di bellezza e per questo dopo il diploma si è iscritto al corso universitario di Medicina e Chirurgia.

Conseguita la laurea specializzandosi in Dermatologia e Venereologia ha proseguito all’Università degli Studi di Milano completando il percorso con il Master in Chirurgia Estetica. In questi anni Giacomo ha fondato la sua azienda, ‘Dr Urtis Clinic’, oggi diffusa anche all’estero. E’ il medico dei vip, infatti è molto ricercato e spesso mostra anche sui social i personaggi che si recano da lui.

Ma a questo percorso ha affiancato un altro. E’ un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato e ha avuto modo di farsi conoscere sotto altri aspetti in vari programmi televisivi. Dato che è famoso e vanta del grande amore dei fan, anche sui social riscontra un grande seguito. Proprio sul suo canale instagram tra le ultime foto condivise ne ha pubblicata una insieme ai suoi genitori. Osservando lo scatto è ben evidente la somiglianza.

Giacomo Urtis con i suoi genitori: notate la somiglianza?

Negli ultimi mesi il chirurgo plastico è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 6 insieme a Valeria Marini. Giacomo ha una personalità molto solare ed esuberante e nella casa ci ha sempre tenuto alto il morale. Non è la prima volta per lui nel reality condotto da Alfonso Signorini infatti l’abbiamo visto anche nella precedente edizione.

Qualche anno prima è stato anche un naufrago de L’isola dei famosi nella dodicesima edizione. Oggi è un personaggio molto famoso e tanto amato. Amore che i fan dimostrano sui social dove è seguitissimo. Tra le sue ultime foto pubblicate, vi abbiamo accennato che il chirurgo ha condiviso uno scatto insieme ai suoi genitori.

In didascalia ha scritto: “Queste rimarranno sempre le giornate che più amo al mondo. Mamma e papà, il bene più prezioso”. Guardando la foto è ben evidente la somiglianza, non trovate? Giacomo somiglia molto a sua mamma e a suo padre, in modo diverso. Notiamo che somiglia in modo particolare a sua madre, una donna molto bella ma anche per alcuni tratti al suo papà. E voi cosa ne pensate?