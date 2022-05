La gioia di Jovanotti per sua figlia Teresa: un grande traguardo

Grande festa in casa di Jovanotti per sua figlia Teresa: la giovane donna ha raggiunto un grandissimo traguardo, cos’è successo.

Un’emozione del genere siamo certi che Lorenzo Jovanotti non se la dimenticherà facilmente. Proprio qualche ora fa, ha festeggiato insieme a sua figlia Teresa un traguardo davvero incredibile.

Chi è che non ama Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti? Attualmente in tutte le radio con un vero e proprio tormentone estivo, il cantautore fiorentino è tra le voci più apprezzate della musica italiana. Il pubblico lo ama tantissimo ed oltre a conoscere a memoria le sue canzoni, non può fare a meno di esultare per le sue gioie. È proprio per questo motivo che, appena appresa la splendida notizia di cui è stata protagonista sua figlia, non ha potuto far meno di esultare insieme a lui. Avete visto anche voi cos’è successo? Scopriamolo insieme!

Jovanotti, grande traguardo per sua figlia: festa grande in casa!

Nel corso della sua recentissima intervista a Domenica In, Jovanotti non ha potuto fare a meno di rivolgere dolcissime parole a sua figlia Teresa, che testimoniano quanto il loro legame sia davvero speciale. “Ha un grande talento, l’ho sempre sostenuta in questo. A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori”, ha detto Lorenzo Cherubini alla padrona di casa per spiegare il percorso di studi della giovanissima Teresa. Una passione, a quanto pare, ereditata da suo padre, che ha portato al termine pochi giorni fa.

Proprio nelle scorse ore, Teresa Cherubini non ha potuto fare a meno di condividere coi suoi fan una notizia fantastica: si è laureata! Studentessa d’arte a New York, la giovanissima figlia di Jovanotti ha portato al termine il suo percorso di studi. “A volte salti e speri che non sia una scogliere”, scrive Teresa a corredo di questo fumetto che la ritrae con la corona d’alloro in testa.

Grande gioia in casa dell’amatissimo Jovanotti! Congratulazione, Teresa!

Il forte dolore per la malattia

Giovanissima, ma Teresa è stata già messa a dura prova dalla vita! Più di un anno fa, la figlia di Lorenzo Cherubini ha raccontato di essere guarita da un tumore. Un periodo davvero difficilissimo, da come si può chiaramente, che ha fortemente segnato anche lo stesso cantautore.