In Giustizia per tutti è Daniela: non abbiamo mai visto questo vecchio scatto dell’attrice

Anna Favella in Giustizia per tutti interpreta Daniela: com’era l’attrice qualche anno fa, ecco un suo vecchio scatto.

Anna Favella è nel cast della nuova miniserie di canale 5 Giustizia per tutti. L’attrice interpreta Daniela, la sorella gemella di Beatrice ed è una poliziotta. Il protagonista è Roberto Beltrami interpretato da Raoul Bova. L’uomo accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie (Beatrice), sconta 10 anni di carcere e quando esce vuole conoscere la verità.

Abbiamo seguito l’attrice anche in altri film e serie tv, come in Centovetrine, Un medico in famiglia, nella miniserie Enrico Mattei- L’uomo che guardava al futuro, recita anche in Don Matteo 7 e nella serie televisiva Terra Ribelle. Nel 2022 è Ester nella serie firmata Netflix ‘Incastrati’ di Ficarra e Picone.

Da anni sulla scena della recitazione, molto attiva infatti è a Teatro, ricordate com’era qualche anno fa? Guardiamo il cambiamento, se naturalmente c’è stato, osservando questo vecchio scatto.

Giustizia per tutti, l’attrice è Daniela: vediamo com’era prima in questo vecchio scatto

In Giustizia per tutti Anna Favella interpreta Daniela. Questo è uno degli ultimi ruoli vestiti ma dagli inizi della sua carriera ha portato in scena numerosi personaggi, spesso molto diversi tra loro. Ha sempre avuto una grande passione per l’arte della recitazione tanto da fondare la Compagnia dell’Orologio dello storico Teatro di Roma.

E sulla scena teatrale è molto attiva portando in onda tanti meravigliosi spettacoli. Recita sul piccolo schermo da molti anni e tanti la ricorderanno nella serie Un medico in Famiglia o in CentoVetrine e non solo. Rispetto ad anni fa quanto è cambiata l’attrice?

Questa è una vecchia foto della Favella pubblicata sul suo seguitissimo canale social e risale al 2014. Sono passati circa 8 anni e qualche piccolo cambiamento c’è stato ma sarebbe stato facile riconoscerla anche senza conoscerne l’identità. L’attrice aveva qualche anno in meno ma la bellezza allora come oggi le è sempre appartenuta.

Dal 18 maggio la stiamo vedendo in Giustizia per tutti, miniserie divisa in tre puntate, in onda il mercoledì in prima serata. Veste i panni della poliziotta Daniela nonchè sorella gemella di Beatrice: a voi sta piacendo la sua interpretazione?