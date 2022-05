In Giustizia per tutti interpreta Giulia: chi è l’attrice Francesca Chiara Vetere

In Giustizia per tutti interpreta Giulia: cosa sappiamo sulla giovane attrice Francesca Chiara Vetere.

Ci stiamo lasciando travolgere dalla trama della miniserie Giustizia per tutti in onda su canale 5 il mercoledì in prima serata. E’ divisa in tre puntate. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono i protagonisti e vestono i panni di Roberto Beltrami e Victoria Bonetto.

Roberto accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie Beatrice sconta 10 anni di carcere e quando esce vuole trovare il vero assassino. L’avvocatessa Victoria lo aiuterà nella ricerca della verità. A completare il cast ci sono grandi attori come Elia Moutamid, Anna Favella, Rossella Brescia, la giovanissima Francesca Chiara Vetere. Ed è proprio della giovane attrice che vogliamo parlarvi: scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sull’aspetto personale.

Chi è l’attrice Francesca Chiara Vetere: in Giustizia per tutti interpreta Giulia

Francesca Chiara Vetere nella serie Giustizia per tutti interpreta Giulia, la figlia di Roberto. La giovane per 10 lunghi anni si ritrova a vivere in un mondo fittizio, credendo suo padre colpevole. L’equilibrio trovato dopo tempo si rompe quando Roberto esce dal carcere dopo aver mostrato la sua innocenza.

Il personaggio di Giulia è molto giovane come lo è anche l’attrice che lo interpreta. Francesca Vetere ha infatti 24 anni ed è nata a Torino. Mentre frequentava ancora il liceo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha studiato presso l’Accademia di Teatro Sergio Tofano nella sua città natale. Ha lavorato molto sulla scena teatrale in diversi spettacoli come in Medea, Corale Greca, in Lacrime Amare di Petra Von Kant e nel lungometraggio Sacchi di Juta.

Sulla sua vita privata non si hanno informazioni. Tra le curiosità abbiamo scoperto che sa suonare il pianoforte, la chitarra e canta. Pratica o ha praticato diversi sport come pallavolo, pattinaggio sul ghiaccio, karate, tennis, calcio ed è inoltre un’appassionata di arte, di disegno e fotografia.

Francesca Chiara Vetere è Giulia in Giustizia per tutti ed è proprio nella miniserie che fa il suo esordio sul piccolo schermo: a voi sta piacendo la sua interpretazione?