J-Ax e Fedez perché avevano deciso di non parlarsi più? Cosa accadde tra loro e la pace dopo quattro anni.

Sono bastati pochi scatti e qualche parola ad emozionare i fan. Scatti che nessuno avrebbe mai immaginato di rivedere. Parliamo di quelli che immortalano Fedez e J-Ax insieme, per la prima volta abbracciati e sorridenti, dopo le frizioni che li avevano portati ad allontanarsi.

“In questo momento storico dove essere divisi è normale e avere nemici è quasi uno status symbol, archiviare le differenze e focalizzarsi sui momenti belli vissuti insieme forse è la cosa più giusta per vivere sereni”, è quanto si legge nel post congiunto condiviso sui social dai due artisti. Che, dopo quattro anni di silenzio, si sono ritrovati più uniti che mai, mettendo da parte l’orgoglio e facendo prevalere i sentimenti. Ma in molti si chiederanno: perché avevano litigato e, di conseguenza, interrotto ogni rapporto?

J-Ax e Fedex, la pace dopo quattro anni: perché avevano deciso di non parlarsi? Il motivo

Un lieto fine meraviglioso, quello tra Fedez e J-Ax. Due amici, prima che colleghi, che si sono riappacificati dopo quattro anni. “Ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas, dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”, si legge sui social. Ma perché avevano deciso di non parlarsi, dopo il grande successo delle loro collaborazioni musicali?

Come riporta Fanpage.it, in una puntata de La Confessione di Peter Gomez, Fedez ha spiegato come l’inizio della discordia tra i due artisti sia collegato alla Newtopia, l’etichetta discografica di Fedez, in cui rientrano J-Ax, Fabio Rovazzi e il legale dell’azienda. Secondo quanto raccontato da Fedez, quest’ultimo ha creato, a sua insaputa, una società speculare alla sua. Il tutto avvenuto in un momento in cui Fedez era fragile, per via della prima gravidanza, non facile, di Chiara Ferragni. “Iniziano a scoppiare problematiche importanti, nei conti economici, problemi nel non sentirsi retribuito come pensava, addirittura problematiche riguardo mia madre, che lavorava con noi dai giorno zero”. A quel punto il collaboratore fu allontanato e Fabio Rovazzi decise di andare con lui: da quel momento si interrompono i rapporti tra Fedez e Fabio. Quest’ultimo, secondo quanto racconta Fedez, non invierà neanche un messaggio al rapper, alla nascita di Leone. Ma cosa c’entra J-Ax?

Ebbene, il tutto avvenne durante le prove del concerto allo stadio San Siro di Milano, nel 2018. A Fedez arrivarono delle voci secondo cui J-Ax sapeva tutto e fosse d’accordo. Inizialmente l’ex leader degli Articolo 31 negò tutto, ma l’indomani la sua versione cambiò: “Il giorno dopo, visto che Alessandro non aveva visto mio figlio, sarebbe dovuto venire: mi chiama e mi dice che non sarebbe venuto, che sapeva tutto e che era una scelta professionale, anche perché sapeva non sarei salito sul palco con lui. Da lì non abbiamo più parlato”.

E voi, eravate a conoscenza di questi retroscena? Quel che conta, adesso, è che tutto questo fa parte del passato: quanto è bello rivederli insieme?