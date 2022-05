Il racconto in lacrime di Che’re a La dottoressa Pimple Popper spiazza tutti: impressionante dramma, la paziente è davvero disperata.

Tra i tantissimi pazienti che si sono alternati nello studio de La dottoressa Pimple Popper, Che’re è tra coloro che aveva maggiormente bisogno di aiuto. Alle telecamere del programma, la giovane donna ha raccontato di vivere questo incredibile dramma da circa 3 anni, ma di non poterne già più.

Ricordate la storia di Anthony oppure quella di Kevin? Ebbene. La storia di Che’re è molto simile a questa dei suoi due colleghi. La giovane donna, infatti, ha raccontato di aver deciso di chiedere aiuto alla famosa dermatologa per via di un enorme bozzo cresciuto sul suo viso circa 3 anni prima della sua partecipazione al programma. Inizialmente, credeva che si trattasse di un punto nero, ma molto presto la situazione è degenerata. Quello che al principio era un semplice bozzo, col passare degli anni è cresciuto sempre di più fino a diventare enorme. Arrivata ad un certo punto della sua vita, però, Che’re sentiva la necessità di riappropriarsi della sua vita. A causa del bozzo, la sua vita era fortemente cambiata, e purtroppo in peggio, e lei adesso aveva bisogno di iniziare un nuovo capitolo.

Il dramma di Che’re a La dottoressa Pimple Popper: drammatico racconto!

Il bozzo sul viso di Che’re era troppo evidente e lei non voleva più continuare a vivere nascondendosi oppure evitando il contatto con le persone perché in imbarazzo. Così ha scelto di chiedere aiuto a La dottoressa Pimple Popper per riprendere in mano le redini della propria vita. La famosa dermatologa ha contribuito a questo suo desiderio? Assolutamente si! Procediamo con ordine, però!

Chi segue assiduamente La dottoressa Pimple Popper, sa benissimo che questo bozzo non era altro che una cisti epidermoide! Seppure piuttosto grosso, l’escrescenza non rappresentava nulla di grave o preoccupante. Pertanto, la dermatologa ha immediatamente provveduto a rimuoverla! L’intervento di rimozione non è durato tantissimo e non ha avuto complicanze! Guardate qui coi vostri stessi occhi il risultato:

Davvero pazzesco, non credete? Ci auguriamo che oggi Che’re viva la vita che voleva vivere!