Meghan Markle, il padre dell’ex duchessa in ospedale: cosa è successo

Meghan Markle grande preoccupazione, il padre dell’ex Duchessa è in ospedale: cosa e successo e quali sono le sue condizioni, lo riporta TMZ

E’ il sito TMZ a riportarne la notizia, il padre dell’ex Duchessa, Meghan Markle, a causa di un malore è stato trasportato via in ospedale. Cosa è successo?

Un fulmine a ‘ciel sereno’ per l’attrice ed ex duchessa. Solo poche settimane fa si parlava di lei e del Principe Herry per un possibile ritorno a Corte dopo un incontro segreto con la Regina Elisabetta. La consorte del Principe Herry non ha proferito parole in merito. Ricordiamo che Meghan Markle dal matrimonio con il Duca di Sussex si era allontanata dalla famiglia d’origine. Da allora, i rapporti sono rimasti freddi e distaccati. Padre e figlia si erano accusati a vicenda l’uno di voler sfruttare l’immagine della figlia e l’altra per aver abbandonato la famiglia d’origine.

Si vociferava che il padre dell’ex Duchessa avrebbe dovuto presenziare al Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Ad oggi però, a causa del malore, il 77enne potrebbe non essere presente all’evento. E’ stata la sorellastra di Meghan, Samantha a diffondere la notizia sui social facendo sapere dell’accaduto.

Preoccupazione per l’ex Duchessa, il padre di Meghan Markle in ospedale: cosa è accaduto

TMZ ha riportato la notizia facendo sapere che il padre di Meghan Markle ha accusato un malore. Probabilmente si tratterebbe di un ictus e pare sia stato portato via in barella per essere trasportato con urgenza in ospedale. Ad ufficializzare poi la notizia, è stata la sorellastra di Meghan Markle.

Samantha ha chiesto discrezione innanzitutto e che fosse rispettata la privacy della famiglia ed ha fatto sapere: “Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”.