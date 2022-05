Rocío Munoz Morales, come si tiene in forma: non lo avreste mai detto

Sapete come fa Rocío Munoz Morales a tenersi in forma? L’attrice lo svela ma non è come tutti pensano.

Rocío Munoz Morales insieme a Raoul Bova, suo compagno di vita, recita nella miniserie Giustizia per tutti. La trama ruota intorno al personaggio di Roberto Beltrami che dopo aver scontato una pena di 10 anni di carcere per essere stato accusato ingiustamente di aver ucciso sua moglie Beatrice, esce e vuole scoprire l’identità del vero assassino.

L’attrice veste i panni di Victoria, l’avvocatessa che aiuterà Roberto nella ricerca della verità. Non è la prima volta che la vediamo ma abbiamo avuto modo di seguirla in Immaturi-Il viaggio, Tutte le strade portano a Roma, Natale da chef, Tu mi nascondi qualcosa, Tre sorelle, They Talk, (Im)perfetti criminali, Un passo dal cielo, Tango per la libertà e in diversi cortometraggi.

Ben sappiamo che Rocío e Raoul sono una coppia e sono insieme dal 2011. Dal loro amore sono nate due meravigliose bambine, Luna ed Alma. Entrambi sono sempre molto impegnati tra lavoro e vita privata. In molti si chiedono come faccia l’attrice a tenersi in forma avendo a disposizione poco tempo. In una vecchia intervista a Elle ha svelato il suo ‘segreto’.

Rocío Munoz Morales, come si tiene in forma: l’attrice svela il suo ‘segreto’

Attrice bravissima e bellissima, Rocío Munzo Morales ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo in Spagna, suo paese d’origine, come ballerina. In Italia si è fatta conoscere al pubblico nel campo cinematografico mostrando grande talento.

Dal 2011 è legata sentimentalmente all’attore Raoul Bova. Si sono conosciuti sul set del film Immaturi-Il viaggio. Oggi sono genitori di due bellissime bambine. Ricordiamo che Raoul dal precedente matrimonio ha avuto due figli, Alessandro Leon e Francesco. Rocío è una donna molto bella e sempre in perfetta forma: sapete qual è il suo ‘segreto’?

In una vecchia intervista a Elle l’attrice ha raccontato che resta in forma facendo da mamma a due bambine piccole e non solo: “Il che vuol dire che il divano di casa non lo sfioro neppure! Poi cerco di fare pilates una o due volte a settimana, non solo per il corpo ma anche per la mente”. A quanto pare è questo il suo allenamento per tenersi in forma. L’intervista risale ad un annetto fa e quindi Rocío potrebbe aver cambiato qualcosa nella sua routine.