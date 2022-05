Sapete cosa faceva Raoul Bova prima di arrivare in Tv? Il retroscena a cui non avreste mai pensato

Dagli esordi ad oggi ha raggiunto un successo davvero clamoroso, cosa faceva Raoul Bova prima di arrivare in tv: il retroscena

Non una, sono ben due le fiction di successo che in queste ultime settimane hanno visto e vedono protagonista uno degli attori più amati nel mondo dello spettacolo italiano. Don Matteo 13 e la fiction in onda su Canale 5, Giustizia per Tutti stanno dando ancora una volta grande risonanza all’amatissimo attore. In queste settimane non si fa che parlare di lui e del clamoroso successo che sta riscuotendo con la messa in onda delle due fiction.

Un momento positivo e sicuramente florido quello che vede attualmente impegnato Raoul Bova che insieme alla sua compagna di vita, Rocio Munoz Morales ha debuttato la scorsa settimana con la fiction Giustizia per Tutti.

Con un tuffo nel passato giungiamo ad un periodo che precede l’esordio e l’enorme successo che l’attore ed ex nuotatore ha riscosso sul piccolo schermo. Sapete cosa faceva Raoul Bova prima di arrivare in Tv? Pochi forse sono a conoscenza di questo retroscena sul suo passato da giovanissimo. Ecco cosa c’è da sapere!

Cosa faceva Raoul Bova prima di diventare famoso: il retroscena

Un viaggio indietro nel tempo ci permette di sapere qualcosa in più su uno degli attori più amati all’interno del panorama artistico italiano. Raoul Bova oggi ha 50 anni e nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi successi sul piccolo e sul grande schermo. Ma prima del successo e dell’esordio televisivo, cosa faceva Raoul Bova? Pochi conosceranno questo retroscena sul suo passato.

Procedendo all’indietro sulla linea temporale, sappiamo che Raoul Bova già da piccolissimo era portato per la telecamera, ricordate com’era da bambino? Prima però di diventare un personaggio amatissimo, l’attore ha intrapreso dapprima gli studi liceali frequentando il Liceo Jean-Jacques Rousseau. Dopo il conseguimento del diploma si è iscritto all’Università, all’Isef ma non ha completato gli studi.

All’età di 21 anni ha prestato servizio militare nel corpo dei Bersaglieri ed in quegli anni ha insegnato nuoto nella scuola di sottoufficiali dell’esercito. Alla fine dell’incarico, ha poi deciso di iscriversi alla scuola di recitazione Beatrice Bracco per diventare poi un attore, ad oggi amatissimo!

E voi eravate a conoscenza di questo retroscena?