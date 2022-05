È la star di Stranger Things, sapete chi è il suo fidanzato? Lo conosciamo benissimo; eccoli insieme più belli che mai.

Ci siamo! Mancano pochissime ore all’uscita della quarta, attesissima, stagione di Stranger Things. Il capito 4 della serie tv Netflix si preannuncia un successo: il primo episodio sarà proiettato, in anteprima, in Piazza Duomo a Milano, giovedì 26 maggio alle 21 e 30. I nuovi episodi saranno però ufficialmente disponibili su Netflix a partire da venerdì 27 maggio. In attesa di scoprire cosa accadrà, c’è un’interessante curiosità che riguarda la protagonista assoluta dello show.

Sin dalla prima stagione, al centro delle vicende di Stranger Things c’è lei, Eleven, interpretata da Millie Bobby Brown. Nata in Spagna da genitori britannici, oggi l’attrice ha 18 anni ed è una delle più amate ed apprezzate al mondo. Ed è felicemente fidanzata! sapete con chi? Si tratta del figlio di una famosissima star internazionale. Scopriamo i dettagli di questa meravigliosa coppia.

Millie Bobby Brown è la star di Stranger Things: il suo fidanzato è il figlio di un cantante famosissimo

Aveva poco più di 10 anni quando, col ruolo di Eleven in Stranger Things, si è fatta conoscere ed è entrata nel cuore dei fan di tutto il mondo. Oggi Millie Bobby Brown ha 18 anni, compiuti lo scorso febbraio, e non tutti sanno che è felicemente fidanzata col figlio di una star internazionale.

I due hanno ufficializzato la relazione alla fine del 2021 e, oggi, sono più uniti che mai, come dimostrano i tanti scatti di coppia presenti sui social. Chi è lui? Si tratta di Jake Bongiovi, aspirante attore e figlio di Jon Bon Jovi. Le indiscrezioni sulla loro presunta storia erano nell’aria da diversi mesi, ma solo a novembre del 2021 la coppia è venuto allo scoperto. E, qualche mese fa, Millie e Jake sono apparsi per la prima volta insieme su un red carpet, in occasione dei BAFTA 2022. Eccoli insieme, in una delle tante foto presenti sul seguitissimo canale Instagram dell’attrice:

E voi, conoscevate il fidanzato della bellissima Millie?