E’ stato Onesimo ne Il Segreto: com’è l’attore fuori dal set, non crederete ai vostri occhi

Ha interpretato Onesimo ne Il Segreto ma avete visto com’è l’attore lontano dai panni del suo personaggio?

Per ben 8 anni e 12 stagioni abbiamo seguito le vicende dei personaggi che si aggiravano per le strade di Puente Viejo nella soap opera Il Segreto. Dalla prima all’ultima stagione abbiamo posto grande attenzione e ci siamo lasciati travolgere dagli eventi.

Molti personaggi anche spesso i protagonisti nel corso degli anni hanno lasciato la soap prima del previsto, spiazzando i telespettatori. Ci sono altri che sono entrati a far parte della storia in momenti diversi e non al punto di partenza mentre qualcuno entrato a metà percorso è uscito di scena prima della fine. Tra i tanti personaggi che abbiamo amato non possiamo non citare Onesimo, il nipote di Pedro Miranar. Molto goffo e impacciato, non si può dire che non è un Miranar a tutti gli effetti. Anche suo cugino Hipolito è così ma è proprio questo che ci ha conquistato. Sotto che quel lato maldestro si nasconde comunque un uomo buono. Così ci è apparso l’attore e con questo look adatto ai tempi di allora, ma com’è fuori dal set di Puente Viejo?

Onesimo ne Il Segreto: ecco com’è l’attore fuori dal set di Puente Viejo

Onesimo Miranar è uno dei personaggi della soap opera Il Segreto che ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Goffo e impacciato ha un animo buono. E’ il nipote dell’ex sindaco di Puente Viejo, Pedro Miranar e quindi il cugino di Hipolito.

A prendere il posto di sindaco del Paese è proprio Onesimo, entrato a far parte della soap dalla sesta stagione e la sua presenza ci ha accompagnato fino alla dodicesima. Ed è proprio nell’ultima stagione che si fidanza con Brunilda, dopo un trascorso amoroso non proprio fortunato. Maldestro e imbranato, così l’abbiamo visto nella soap e con questo stile, adatto ai tempi della trama, ma com’è l’attore fuori dal set di Puente Viejo?

Ecco uno scatto di Josè Gabriel Campos, interprete di Onesimo. Questa è una foto social pubblicata sul suo seguitissimo canale instagram. Notate qualche differenza? Non sembra che l’attore sia così diverso a parte il look, naturalmente. Grazie a il Segreto è diventato noto non solo in Italia ma in molti paesi dove la soap opera è stata trasmessa