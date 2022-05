Stefano De Martino, arriva una grande novità nella sua vita: cos’è successo

Stefano De Martino annuncia una grandissima novità nella sua vita: mai successo prima d’ora, avete visto anche voi? Davvero incredibile!

È davvero inarrestabile, Stefano De Martino! Se prossimamente sarà sul piccolo schermo, insieme ad Andrea Delogu, con un programma imperdibile, nei prossimi giorni l’ex ballerino di Amici sarà il protagonista di una grande novità.

A condividere prontamente questa incredibile notizia, è stato proprio il diretto interessato. Sappiamo benissimo che Stefano De Martino è amatissimo proprio per il suo essere schietto e sincero, ed è stato così anche quando gli è stato chiesto di Belen Rodriguez a Verissimo, è proprio per questo motivo che una novità del genere non poteva affatto non condividere con i suoi ammiratori. Tra esattamente quindici giorni, avremo la possibilità di vedere l’amato conduttore napoletano in panni completamente nuovi. Pronti a saperne di più anche voi? Scopriamo insieme ogni cosa.

Stefano De Martino, grande novità: i suoi fan impazziscono di gioia

Non solo ballerino, conduttore e giurato, ma anche attore! È proprio questa la grande novità che, qualche ora fa, Stefano De Martino ha annunciato sul suo canale social ufficiale. Sapevamo che l’ex ballerino di Amici si era cimentato in questa nuova avventura poco meno di un anno fa, ma adesso abbiamo notizia sulla data d’uscita del film. L’amato conduttore napoletano è uno dei protagonisti indiscussi della pellicola diretta da Andrea Zanone, che vede come protagonisti indiscussi nomi importantissimi dello spettacolo italiano. A partire, quindi, da Paolo Kessissoglu e Luca Bizzari. Fino a Carlo Buccirosso, Fiammetta Cicogna e tanti altri.

Il film si intitola “Il giorno più bello” e racconta le nozze di Pier, di cui panni sono vestiti da Stefano De Martino, e Chiara, interpretata da Fiammetta Cicogna. Fate molta attenzione, però: quello che dovrebbe essere un fantastico giorno, si rivelerà molto presto un incubo. Durante il giorno delle loro nozze, infatti, accadrà davvero l’impossibile.

Inutile dirvi che la notizia dell’uscita del suo primo film ha fatto impazzire di gioia tutti i sostenitori di Stefano De Martino. In tantissimi, infatti, hanno rivelato di non avere alcune intenzione di perderselo.

A questo punto, non ci resta che darvi appuntamento al 9 Giugno in tutti i cinema italiani con “Il giorno più bello”. Noi non vediamo l’ora, voi?