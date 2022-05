Travis Barker e Kourtney Kardashian: la location che hanno scelto per sposarsi

Dove si sono sposati Kourtney Kardashian e Travis Barker: la location scelta per il terzo sì è spettacolare.

Travis Barker e Kourtney Kardashian hanno pronunciato il sì per la terza volta in Italia. La coppia a sorpresa si era sposata prima a Las Vegas e poi il secondo matrimonio, ufficiale, è avvenuto a Santa Barbara.

Il secondo sì è stato pronunciato il 15 maggio 2022. La famosissima influencer non ha condiviso nessuno scatto del grande giorno proprio come il suo sposo. Tuttavia alcune foto dell’evento sono apparse ugualmente sui social. Per l’occasione la sorella di Kim Kardashian ha indossato un abito corto bianco con un velo molto semplice, mentre il batterista ha optato per un total black con tanto di occhiali. Gli sposi hanno preferito la sobrietà ma questa scelta sembrava nascondere l’intenzione della coppia di organizzare un matrimonio in grande stile. E così è stato, infatti Kourteny e Travis si sono sposati per la terza volta in Italia a Portofino e la cerimonia è stata festeggiata alla grande. Vediamo la location scelta.

Kourtney Kardashian e Travis Barker: la location scelta per sposarsi lascia senza parole

Dopo il primo sì pronunciato in una cappella a Las Vegas e il secondo ufficiale a Santa Barbara, Kourtney Kardashian e Travis Barker, il batterista dei Blink 182, hanno pronunciato il terzo sì in Italia a Portofino.

Ma dove è stata celebrata la cerimonia? La location scelta lascia tutti senza parole, il paesaggio è meraviglioso con una vista spettacolare. Le nozze si sono infatti celebrate il 22 maggio nell’antica fortezza del Castello Brown.

Il castello sorge in una delle zone più esclusive di Portofino ed è circondato da lussuosissime ville. Dopo il sì sono proseguiti i festeggiamenti ma in un’altra location. La coppia ha infatti affittato il complesso balneare di Domenico Dolce e Stefano Gabbana. E’ stata una festa in grande stile con tutta la famiglia Kardashian e molti amici. Gli invitati hanno ripreso gli sposi e l’evento in molti scatti mostrando non solo la bellezza del posto scelto ma anche quella degli sposi e l’originalità degli abiti indossati da tutti.