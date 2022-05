Uomini e Donne va in vacanza: cosa andrà in onda al suo posto? Cosa sappiamo della programmazione estiva di Canale 5.

L’estate è alle porte e questo significa una sola cosa per i telespettatori di Uomini e Donne: la trasmissione di Canale 5 sta per andare in vacanza! Come ogni anno, infatti, il programma andrà in pausa per i mesi estivi, per poi tornare in onda a settembre, con le nuove puntate. Prima dello stop, ovviamente, saranno trasmesse le scelte del trono classico, ma in tanti si chiedono: cosa vedremo su Canale 5 al posto di Uomini e Donne?

Il dating show di Maria De Filippi dovrebbe terminare mercoledì 1 giugno 2022. Ecco cosa andrà in onda nel periodo estivo, al posto delle vicende del trono più amato della tv.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne in estate?

I telespettatori di Canale 5 già sanno che, per alcuni mesi, dovranno fare a meno di Tina, Gianni e company: anche quest’anno Uomini e Donne subirà il consueto stop estivo e tornerà in onda a settembre. Ma cosa andrà in onda al suo posto?

Ebbene, quest’anno Mediaset ha messo da parte le soap turche ed è volata in Spagna! Da lunedì 6 giugno 2022, su Canale 5 andrà in onda Un altro domani, titolo italiano della serie spagnola Dos Vidas. Una serie avvincente, che si sviluppa in due archi temporali differenti, e racconta la storia di Carmen, la nonna, ambientata negli anni Cinquanta, e della nipote Julia. La storia di quest’ultima è ambientata ai giorni nostri ed è proprio lei che, trovando un vecchio manoscritto della nonna, apre il racconto delle vicende di Carmen. Insomma, una storia tutta da vivere, che ci terrà compagnia in estate, in attesa del ritorno di Uomini e Donne.

In attesa di immergerci nelle avventure di Julia e Carmen, non perdetevi le ultime puntate di questa stagione di Uomini e Donne. Le scelte dei tronisti Luca e Veronica sono state già registrate: ci sarà il lieto fine per loro? Appuntamento su Canale 5, alle ore 14 e 45!