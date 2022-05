Anticipazioni Domenica In show, ospiti formidabili: ritorna in tv dopo il suo addio, fantastico!

Chi sono gli ospiti e le anticipazioni di Domenica In show, il programma di Mara Venier in prima serata? Ritorna in tv dopo il suo addio.

Non solo la Domenica a pranzo, ma adesso anche la sera: tra qualche ora, Mara Venier è pronta a regalare uno spettacolo più unico che raro! Venerdì 27 Maggio, infatti, la famosa “zia” d’Italia sarà al timone di un vero e proprio esperimento, ma che siamo certi conquisterà tutti.

Per la prima volta in assoluto, Mara Venier condurrà Domenica in prima serata. Siete abituato a vederlo di giorno, durante il pranzo della Domenica? Ebbene. Stavolta accadrà qualcosa di molto speciale! Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni riportate su TV Blog, infatti, sembrerebbe che in questo imperdibile appuntamento ci saranno tantissimi ospiti. E tutti renderanno pazzesco questi primo appuntamento di Domenica In Show. Non sappiamo, ovviamente, se questo sarà un caso isolato o se magari, vedendo il successo riscontrato, questa nuova “formula” possa diventare una “regola”. Fatto sta che vi consigliamo vivamente di non perdervi questo primo appuntamento.

Domenica in show, anticipazioni della puntata del 27 Maggio: tutti gli ospiti

Sarà un vero e proprio spettacolo, la puntata di Domenica In Show di Venerdì 27 Maggio. Così come tutte le altre puntate “classiche”, anche questo appuntamento eccezionale prevederà un’alternanza di ospiti davvero incredibile. Al timone, ovviamente, ci sarà sempre Mara Venier, ma non sarà affatto da sola. Da quanto si apprende dalle anticipazioni, infatti, sembrerebbe che ci sarà il susseguirsi di tantissimi personaggio dello spettacolo davvero amatissimi. A partire, quindi, da “grandi amici” della padrona di casa, fino ad un ritorno graditissimo. Pronti a scoprire qualche cosa in più?

Ad animare Domenica In Show e a renderla indimenticabile, vi saranno ospiti come: Ferzan Ozpetek, autore di un nuovo programma per la Rai a cui prenderà parte la stessa “zia Mara”; Renzo Arbore ed Ornella Vanoni, se si parla di grandi nomi dello spettacolo italiano, loro non possono non essere menzionati. Si passa alla musica e, quindi, a Gigi D’Alessio, da qualche mese diventato padre per la quinta volta, Shel Shapiro e i tre giovanissimi ragazzi de Il Volo. A proposito di loro, avete visto come sono cambiati dai tempi di Ti lascio una canzone? Inoltre, due personaggi di Rai Due che si apprestano a conquistare l’estate italiana all’insegna della musica: Stefano De Martino ed Andrea Delogu, prossimamente sul piccolo schermo. Infine, il ritorno in tv a distanza di quasi un anno dal suo “addio” alle scene: Alessia Marcuzzi! Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, senza considerare che in collegamento ci sarà anche Luciana Littizzetto. Lo spettacolo, quindi, è assicurato!

Se questi sono i presupposti, siamo certi che Domenica In show sarà imperdibile!