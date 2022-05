Avete notato quei bracciali che Belen Rodriguez indossa al mare? Non immaginate il prezzo

Avete notato quei bracciali che Belen Rodriguez indossa al mare? Non potete immaginare il prezzo.

Belen Rodriguez è seguita sui social da oltre 10 milioni di follower. La showgirl è diventata un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato ed è riuscita ad affermarsi come conduttrice. Una svolta nel 2022 è arrivata a Le Iene dove nella nuova stagione è stata scelta come presentatrice al fianco di Teo Mammucari.

E’ la fondatrice insieme a Cecilia del brand Mefui e insieme anche a Jeremias di Hinnominate. Dai costumi a tutti i capi d’abbigliamento, tutti i prodotti sono molto curati, c’è un’attenzione particolare ai dettagli e una grande originalità che ai tempi d’oggi è necessaria. Belen condivide tanti scatti con i suoi follower che possono andare da uno professionale ad uno molto privato, insieme a Santiago e la piccola Luna Marì.

Negli ultimi giorni ha trascorso qualche ora al mare e ha sfoggiato un bikini molto bello appartenente al suo brand, colorato e semplice e non ha rinunciato agli accessori. Infatti ha indossato dei braccialetti che sembrerebbero avere un prezzo abbastanza costoso.

Belen Rodriguez al mare con i bracciali: non potete immaginare il prezzo

Da quando ha fatto il suo esordio in televisione Belen non si è più fermata, ha lavorato in ambiti diversi e sempre con grande successo. E’ amata dal pubblico e questo è evidente anche sui social dove è seguita da oltre 10 milioni di follower.

Negli ultimi giorni ha condiviso con i suoi fan alcuni scatti di alcune ore trascorse al mare. La showgirl ha indossato un bikini della sua collezione, Mefui, molto bello e soprattutto molto colorato. Anche per questa occasione non ha rinunciato agli accessori. Al polso possiamo notare che sfoggia dei bracciali. Gioielli che spulciando tra le altre foto aveva già al polso.

Sono molto belli e appartengono al brand Cartier. Sono due modelli uguali in oro bianco semplicissimi. Ma sapete qual è il prezzo di questi gioielli? Sul sito ufficiale ogni pezzo costa circa 46.400 euro. Una cifra molto elevata e che non tutti possono permettersi. A voi piacciono?