Blind, cos’è successo al suo rientro dall’Honduras: le parole preoccupano i fan

Blind ha fatto ritorno da L’isola dei famosi, ma cos’è successo al suo rientro dall’Honduras? Le immagini lasciano poco spazi ai dubbi.

È stato uno dei naufraghi che hanno scelto di abbandonare L’Isola dei famosi e di non proseguire fino alla fine, Blind. Così come è successo per ben due edizioni di fila al Grande Fratello Vip, anche all’adventure reality di Canale 5 i singoli concorrenti sono stati messi dinanzi ad un’ardua scelta: continuare fino alla fine, se il pubblico lo vorrà, oppure abbandonare prima.

Insieme a Guendalina Tavassi, Licia Nunez ed Alessandro Iannoni, anche Blind non ha voluto proseguire la sua avventura all’isola. Ed ha scelto così di abbandonare il programma. Non sappiamo cosa l’abbia spinto a prendere questa decisione, fatto sta che il giovanissimo cantante ha fatto riferimento a situazioni da risolvere. Che c’entri la rivelazione choc fatta da sua madre mentre lui era in Honduras? Chi lo sa! Fatto sta che, appena fatto ritorno in Italia, Blind ha voluto mostrarsi al suo pubblico. Avete visto cosa gli è successo? Le immagini lasciano poco spazi ai dubbi.

Blind ritorna in Italia dall’Honduras: avete visto cos’è successo?

Hanno fatto da poco ritorno dall’Honduras, eppure gli ex concorrenti de L’isola dei famosi non hanno perso occasione di potersi mostrare al loro pubblico. Il primo è stato proprio Blind, che attraverso una serie di Instagram Stories ha aggiornato i suoi sostenitori su ogni suo passo. A partire dallo scalo a San Pedro fino al suo arrivo a Malpensa, il giovanissimo cantante si è tenuto in contatto con i suoi ammiratori.

Avete visto, però, cos’è successo? Così come tutti gli altri suoi compagni, Blind si è immediatamente precipitato a mangiare. Non solo si è mostrato intento ad addentare una squisitissima ciambella, ma ha rivelato anche qualche “dettaglio” in più sul suo arrivo in Italia. “Dopo due mesi ho una fame che mangerei un tavolo”, ha iniziato a dire. Poi, ha continuato: “Non vedo l’ora di rivedere casa, Greta e tutti. Vi ringrazio per tutto, sono agitatissimo per il rientro”. Inutile dire che subito ha catturato l’attenzione il suo “sono agitatissimo”. Cosa vorrà dire esattamente? Staremo a vedere!

Vi aspettavate che avrebbe abbandonato L’Isola dei famosi?