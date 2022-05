Com’era Noemi ai tempi di X-Factor: il cambiamento non passa inosservato

Ricordate Noemi ai tempi di X-Factor? Dalla sua partecipazione sono passati più di 10 anni e il cambiamento non passa inosservato.

Abbiamo visto Noemi alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo 2022. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston il brano Ti amo e non lo so dire. Con la sua voce ha emozionato il pubblico presente e anche i telespettatori.

Nella serata finale si è classificata al quindicesimo posto. Nonostante non sia arrivata a posizionarsi sul podio, non possiamo dire che non sia arrivata diritta al cuore del pubblico. Anche l’anno precedente aveva partecipato alla kermesse tra i big in gara con il brano Glicine. Nello stesso anno, all’uscita del singolo c’è stata anche l’uscita del settimo album in studio dell’artista, Metamorfosi. Noemi però prima ancora di diventare famosissima ha partecipato ad X-Factor: la ricordate nel talent show?

Noemi, com’era ai tempi di X-Factor: quanto è cambiata negli anni

Forse non tutti sanno che Noemi nel 2007 ha preso parte alle selezioni di SanremoLab. Viene ammessa tra i dodici finalisti senza tuttavia rientrare fra i tre vincitori ammessi di diritto al Festival di Sanremo 2008.

Nello stesso anno ha anche partecipato alla seconda edizione di X-Factor: ricordate la cantante nel talent show? E’ entrata nella categoria Over 25 capitanata da Morgan. L’artista la incoraggia a cantare in italiano, dato che la cantante fino ad allora aveva sempre preferito interpretare brani in inglese. Viene eliminata nel corso della dodicesima puntata e si classifica al quinto posto. Sempre nel talent il 21 aprile 2009 presenzia alla puntata speciale di X Factor – Il Galà in occasione della quale le viene riconosciuto il secondo posto del Premio della Critica, alle spalle dei The Bastard Sons of Dioniso. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria, risulta la cantante di maggior successo. Ma com’era allora Noemi?

Questo è uno scatto ripreso da una puntata di X-Factor, mentre vediamo la cantante sul palco dopo aver cantato. In questi anni ci sono stati dei cambiamenti. Noemi ha perso molti chili e oggi si mostra in forma perfetta. In diverse interviste ha detto che ha deciso di ‘cambiare’ per se stessa e non per gli altri. La cantante allora era bellissima e lo è anche oggi. Si mostra sempre in tutte le sue sfaccettature e incanta i follower.