Cosa faceva Raoul Bova prima del successo da attore? Non immaginereste mai i suoi esordi

In molti sono curiosi di sapere che cosa faceva Raoul Bova prima del successo: non immaginereste quali sono stati i suoi esordi in tv.

Sono trascorse pochissime ore da quando Raoul Bova è stato uno dei protagonisti indiscussi della terza puntata di Giustizia per tutta – la nuova fiction di Canale 5 – ma tra qualche ora sarà nuovamente sul piccolo schermo con Don Matteo. Vi sta piacendo il ruolo di Don Massimo in questa amatissima serie tv di Rai Uno? Sappiate che ci attende un’ultima puntata allettante!

La carriera di Raoul Bova come attore, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è iniziata nel 1992. Era giovanissimo all’epoca, eppure l’attore romano ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo per poi debuttare al cinema nel 1993 nel famoso film “Questo piccolo grande amore”. Quanti anni sono passati da quel momento! E se il bel romano non è affatto cambiato da allora, quella che ha avuto un’incredibile modifica è stata la sua vita. Vi siete mai chiesti, però, cosa facesse Raoul Bova prima di debuttare come attore? Il suo passato sportivo lo conosciamo tutti, ma prima di farsi conoscere come interprete, cosa faceva? Non immaginereste mai i suoi esordi in tv.

Raoul Bova, cosa faceva prima del suo esordio da attore? In pochi indovineranno

Se anche voi amate Raoul Bova e siete curiosi di conoscerlo in ogni sua sfaccettatura, siamo certi che questo retroscena di cui vi parleremo tra qualche istante vi lascerà davvero senza parole. Oggi è un attore famosissimo, ma cosa faceva prima di esordire in questo campo? Nel corso della sua lunghissima carriera, l’attore ha vestito tantissimi panni e in ciascuno di essi ci è calzato alla perfezione, ma prima di tutto questo cosa faceva? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il mitico Bova – ancora prima di esordire come attore nel 1992 – si sia ampiamente fatto conoscere ed amare sul piccolo schermo. Avete letto proprio bene, si!

Stando a quanto si apprende dal web, infatti, sembrerebbe che intorno ai primi anni del ’90, Raoul Bova abbia partecipato alla trasmissione “Scommettiamo che..” come “aiutante” e che abbia subito conquistato l’attenzione di tutti. Tanto è vero che, nel 1992, ha assunto piccole parti in diversi film.

Lo sapevate?