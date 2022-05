Grande Fratello, “È nato il nostro grande amore”: è diventata mamma per la prima volta; l’annuncio dell’amatissima ex concorrente del reality show.

“È nato il nostro grande amore. Stiamo bene e siamo perdutamente innamorati di lei!”. Con queste parole, una delle ex concorrenti più amate nella storia del Grande Fratello ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. In un post condiviso sui social, la neo mamma mostra alcuni dettagli della piccola, che indossa una dolcissima tutina rosa.

Giulia è nata ieri, 25 maggio 2022, alle 23 e 47 ed è già invasa dall’amore dei suoi genitori. Una pioggia di auguri ha invaso lo scatto condiviso sui social qualche ora fa. Curiosi di scoprire chi sono i neo mamma e papà? Ecco tutti i dettagli di questa meravigliosa notizia.

L’amatissima ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma: benvenuta Giulia!

Lo scorso dicembre, attraverso Instagram, la coppia aveva rivelato il sesso della bambina che stava per nascere: “It’s a girl!”. E, nelle scorse ore, la piccola Giulia è venuta alla luce! Una gioia immensa per la coppia, convolata a nozze la scorsa estate in Puglia. Chi sono i due splendidi genitori?

Si tratta di Mary Falconieri e del marito Giuseppe Schiavello, più innamorati che mai e, da questa notta, genitori della piccola Giulia. La bellissima pugliese è diventata famosa grazie alla partecipazione all’edizione del 2014 del Grande Fratello: nella casa, Mery ha iniziato una storia con Giovanni Angiolini ( che attualmente avrebbe un flirt con Michelle Hunziker), col quale ha iniziato una relazione. La loro storia, però, non ha avuto lieto fine.

Tutto questo, però, fa ormai parte del passato: oggi Mary è felicissima al fianco del suo Giuseppe e, da qualche ora, della piccola Giulia. Una valanga di auguri e messaggi di affetto ha invaso i profili social di Mary e Giuseppe: in tanti hanno voluto congratularsi per la meravigliosa notizia.

Non possiamo che unirci a tutti loro e mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori. E benvenuta al mondo dolce Giulia!