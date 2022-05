Grande protagonista del GF 3, oggi la sua vita è cambiata: cosa fa Andrea Francolino

Dopo il GF 3 si è allontanato dai riflettori eppure di lui si ricordano in molti: scopriamo com’è la vita di Andrea Francolino oggi!

Da quando, ventidue anni fa, il Grande Fratello andò in onda per la prima volta, ne è passata di acqua sotto i ponti: tanti concorrenti Nip e Vip che hanno abitato in quella casa, tante le storie raccontate e le emozioni vissute. Nel cuore dei telespettatori c’è poi un posto speciale per le prime edizioni del programma: ancora oggi, a distanza di oltre due decenni, i protagonisti che vissero quelle avventure sono ricordati da tutti e spesso c’è molta curiosità su ciò che è stato delle loro vite.

Uno di quelli che non ha proseguito la carriera lavorativa nel mondo dello spettacolo è Andrea Francolino, ve lo ricordate? Nel 2003 partecipò alla terza edizione del reality, all’epoca condotto per la prima volta da Barbara D’Urso che vi restò fino alla quinta stagione per poi tornare al timone delle ultime due dedicate a persone comuni e non a personaggi già famosi.

Insieme a lui, tanti altri volti diventati iconici nella storia di un programma che ha stravolto completamente la televisione. Pasquale Laricchia, Luca Argentero, Floriana Secondi, Fedro Francioni, Marianella Bargilli, Claudia Bormioli ed altri furono molto seguiti ed amati in quei mesi tra gennaio e maggio del 2003.

Finita quell’esperienza, alcuni hanno intrapreso una brillante carriera artistica mentre altri sono ‘scomparsi dai radar’ e, come dicevamo, Andrea Francolino fu uno di questi. Scopriamo com’è cambiato e a cosa di dedica oggi lontano dalla tv!

Che fine ha fatto Andrea del GF 3: nella casa si innamorò di Claudia Bormioli

Originario di Bari, Andrea aveva ventiquattro anni quando varcò la famosa porta rossa. Proprio al GF 3 trovò l’amore: tra lui e Claudia Bormioli nacque una storia durata molto tempo anche lontano dalle telecamere, ma ad un certo punto i due si sono lasciati.

Appassionato di arte, lavorava come scultore e scenografo. Il suo sogno era quello di aprire un laboratorio dedicato a mostre di arte contemporanea. Per lui il Grande Fratello rappresentava un’occasione per vivere un’esperienza unica, ma il mondo dello spettacolo non era nelle sue ambizioni. Tornato alla vita di tutti i giorni, infatti, aprì una galleria d’arte a Milano e nel 2014 vinse il Premio San Fedele giovani artisti.

In questa foto degli ultimi anni vediamo la trasformazione dell’ex gieffino: trovate anche voi che non sia affatto cambiato a parte qualche filo di barba un po’ brizzolato?

Complimenti ad Andrea che con gli anni sembra solo migliorare!