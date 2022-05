Grey’s Anatomy, l’attore è diventato papà per la seconda volta: il significato del nome scelto è molto bello

L’amatissimo attore di Grey’s Anatomy è diventato papà per la seconda volta: l’annuncio è arrivato all’improvviso sui social.

Soltanto nel mese di marzo era arrivato il lieto annuncio. L’attore aveva fatto sapere a tutti, tramite il profilo instagram, che presto sarebbe diventato papà per la seconda volta, rivelando la dolce attesa di sua moglie.

In occasione dell’evento la coppia aveva organizzato una festa rivelando che la data del parto non era poi così lontana. Nel post aveva scritto: “Come si festeggia la seconda figlia? Con una festa naturalmente. Mancano circa 9 settimane! (Sorpresa)”, ringraziando tutte le persone che avevano festeggiato con loro e coloro che avevano reso la festa indimenticabile. Inaspettatamente, nelle ultime ore, sempre sul suo canale social, è arrivato l’annuncio della nascita. L’attore ha rivelato che in realtà la bambina è arrivata prima del previsto: “Abbiamo avuto un bambino!”.

Grey’s anatomy, è diventato papà per la seconda volta: il nome scelto ha un significato molto bello

Dal 2018 stiamo seguendo l’attore nella serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy. Chris Carmack interpreta il chirurgo ortopedico Atticus Lincoln ma si fa chiamare da tutti ‘Link’. Ha un fisico molto prestante e spesso attira le attenzioni su di sè ed è naturalmente un ottimo medico. Questo personaggio è entrato nella serie e si è inserito benissimo nella trama portando grossi cambiamenti.

Ebbene, l’attore nella vita è sposato con Erin Fisher. Sono ufficialmente insieme dal 2016 e nello stesso anno sono diventati genitori di una bambina, Kay. Nel mese di marzo 2022 avevano annunciato l’arrivo del secondo figlio rivelando che la data del parto non era così lontana. L’annuncio della nascita è arrivato inaspettatamente nelle ultime ore. L’attore e sua moglie sono diventati genitori per la seconda volta di una bambina!

Come fanno sapere, la piccola è nata in anticipo. Soltanto nella serata del 25 maggio l’hanno fatto sapere ma la data di nascita è il 10 maggio. Il nome scelto dalla coppia è molto bello, Cielle Estee Carmack, e vuol dire il cielo e le stelle, come fanno sapere. Questa è la sorpresa migliore del mondo per l’attore e Erin Fisher che hanno accolto la loro secondogenita. A questo punto non possiamo non fare i nostri auguri alla coppia e alla piccola Cielle Estee.