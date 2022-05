Impossibile dimenticarsi di lei: che fine ha fatto la signora dei Ferrero Rocher

Insieme al suo fidato autista Ambrogio è stata uno dei personaggi cult degli anni ’90, ma dov’è finita oggi la signora dei Ferrero Rocher?

Il suo iconico cappello giallo a falde larghe non lo dimenticheremo più: la classe di certo non mancava a Lee Skelton, modella americana che tra il 1990 ed il 1998 divenne popolarissima in Italia grazie allo spot dei cioccolatini Ferrero Rocher.

Nella pubblicità interpretava una ricchissima signora, che dal sedile posteriore della sua Limousine chiedeva al maggiordomo: “Ambrogio, avverto un leggero languorino, ma la mia non è proprio fame…è più voglia di qualcosa di buono!”. E l’uomo esaudiva subito il suo desiderio con scorte di invitanti cioccolatini.

Nata nel New Jersey il 23 gennaio 1958 col nome di Beverly, padre ingegnere e mamma casalinga, Lee è la maggiore di tre figli. Il suo debutto nella moda avviene a 20 anni e nel 1981 la sua carriera è all’apice tanto che inizia a sfilare per gli stilisti più famosi come Armani e Givenchy.

Come raccontò lei stessa qualche anno fa a Libero, verso la fine degli anni ’80 le sfilate diminuiscono e lei inizia a prendere parte ad alcune pubblicità. Arriva quindi il colpo di fortuna con Ferrero Rocher, appunto: vogliono una donna che ricordi un po’ Joan Collins di Dynasty. Lei va a Milano e con l’attore inglese che interpreterà Ambrogio, fa il provino.

“Mi presentano Ambrogio, attore di teatro londinese che ha 65 anni e lo vedo anziano. Simpaticissimo. Ci fanno salire su una Rolls Royce e ci danno il copione. Mi scelgono, faccio un secondo provino e c’è da decidere l’abbigliamento. Tentiamo con un vestito color lilla, ma non funziona. Poi indosso il giallo ed è la scelta definitiva”, rivelò l’attrice.

Ma cosa ne è stato della bellissima Lee Skelton? Non potete neanche immaginare a cosa si dedica adesso!

Lee Skelton, cosa ha fatto in questi anni la signora dei Ferrero Rocher e com’è diventata

Pochissimi sapranno che nella vita reale l’ex modella americana è davvero diventata nobile: sposò infatti un principe, Lorenzo Borghese, dal quale ha avuto due figli e grazie a a quel matrimonio acquisì il titolo nobiliare di “Donna Lee dei Principi”. Quando nel 2000 divorziarono, Lee dovette anche restituire il titolo come da prassi a quell’epoca.

Nel 2016 ha poi sposato Guido Venturini, proprietario di una tenuta a Buonconvento, in provincia di Siena. Oggi l’ex signora dei Ferrero Rocher lavora in tale struttura ed è diventata enologa e sommelier.

Qui la vediamo in una foto degli ultimi anni: sempre bellissima, vero?