La dottoressa Pimple Popper, il dramma di Juan: immagini impressionanti, pazzesco!

Dramma impressionante per Juan a La dottoressa Pimple Popper: le immagini mostrate fanno venire i brividi, davvero pazzesco.

“Spero di avere una vita migliore in futuro”, sono proprio queste le esatte parole con cui Juan si presenta alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper, spiegando il suo problema alla pelle.

La storia di Juan, è molto simile a quella che è stata raccontata da Monica dinanzi alle telecamere della trasmissione statunitense. Anche lui, così come lei, è stato vittima di bullismo per via del suo problema alla pelle. Sin da quando aveva 13 anni, Juan ha raccontato di aver visto spuntare delle escrescenze sul suo corpo, che col passare degli anni sono diventate sempre di più. Arrivato all’età di 30 anni e con la previsione di un futuro per nulla roseo, Juan ha scelto di rivolgersi alla famosa Sandra Lee dopo aver chiesto aiuto ad altri medici, ma non aver ottenuto alcun tipo di aiuto. “Provo un dolore insopportabile”, ha spiegato nel docu-reality di Real Time. La dermatologa e star di Youtube, però, sarà riuscita ad aiutare il suo paziente? Scopriamolo insieme!

Immagini devastanti a La dottoressa Pimple Popper, la storia di Juan: cos’è successo

Ricordate l’enorme escrescenza che Antonio aveva dietro alla schiena? Ebbene. Anche Juan ne aveva una molto simile dietro al collo. Seppure decisamente più piccola rispetto al primo paziente de La dottoressa Pimple popper, anche la protuberanza del trentaduenne gli provocava non poco imbarazzo, fastidio e dolore. Vittima di bullismo ai tempi della scuola, Juan temeva che anche sua figlia potesse ereditare la sua malattia.

La situazione di Juan era piuttosto complicata! Non soltanto dietro al suo collo vi erano due grosse cisti, che poi si sono rivelate tre durante l’intervento, ma aveva anche la schiena completamente ricoperta di cicatrici dovute ad una precedente acne. Nonostante questo, la dottoressa ha immediatamente provveduto ad aiutare il suo paziente. E, seppure la rimozione sia durata più del dovuto, il risultato ottenuto è stato più che soddisfacente.

Grazie alla dottoressa, Juan è ritornato a fare quello che più amava fare. Non solo il dolore fisico provato è totalmente passato, ma è ritornato ad essere un uomo libero.